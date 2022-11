Concurso Acre 2023: 4 editais previstos; confira!

É importante se planejar para aproveitar as oportunidades de concurso Acre 2023. Confira na matéria o panorama completo de editais previstos, autorizados e aguardados para o estado.

Além de certames para carreiras policiais, há expectativa em outras áreas, como operacional e administrativa.

Concurso Polícia Civil do Acre

O próximo concurso público para Polícia Civil do Acre (PC AC) já foi anunciado pelo governador Gladson Cameli e deve ocorrer em breve. O edital é aguardado desde 2021.

Ainda não foram anunciados quais funções serão contempladas, nem o quantitativo de vagas, mas os já 5 anos sem provimentos indicam a existência de cargos vagos.

O último edital para a corporação foi lançado em 2017, sob gestão da banca Ibade. Na ocasião, foram oferecidas 250 vagas, divididas da seguinte forma:

Agente de Polícia (176 vagas)

Auxiliar de Necropsia (20 vagas)

Delegado de Polícia (18 vagas)

Escrivão de Polícia (36 vagas)

Os inscritos foram avaliados por diversas etapas, a depender do cargo pretendido: prova objetiva, prova discursiva, prova de títulos, prova de aptidão física, exame psicotécnico, prova prática de digitação, exame médico e toxicológico, investigação criminal e social e curso de formação.

O certame não está mais vigente. Na época do concurso, os salários iniciais oferecidos eram de R$ 5 mil, porém o valor já passou por atualização. Veja mais detalhes no site da banca Ibade.

Concurso Polícia Penal (IAPEN)

O governador Gladson Camelli, reeleito no Acre, também colocou em pauta o próximo concurso para a Polícia Penal do Acre (IAPEN). O edital é aguardado desde 2020 e deve, finalmente, sair do papel.

Em 2021, um processo seletivo chegou a ser realizado para preencher temporariamente as funções de Auxiliar Administrativo, Advogado, Assistente Social e Psicólogo, com remunerações de R$ 3.077,05 para 40 horas de trabalho por semana.

Porém, os últimos provimentos efetivos para a corporação ocorreram há mais de 15 anos e, com isso, há muitos cargos vagos.

O concurso de 2007 foi organizado pela então Cespe (atual Cebraspe) e contou com 880 vagas ao todo, para o sexo masculino e feminino. As oportunidades foram para nível médio. Veja os detalhes do edital.

Concurso TRE AC

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE AC) anunciou que possui interesse em prover cargos vagos por meio do edital unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), previsto para ocorrer em 2023.

Em resposta ao ofício do TSE, o TRE AC informou que atualmente possui 6 cargos vagos para as carreiras de técnico judiciário e analista judiciário em várias áreas. As remunerações podem ultrapassar os R$ 12 mil. Veja:

Técnico Judiciário – Área Administrativa (1 vaga + CR);

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Programação de Sistemas (2 vagas + CR);

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Digitação (1 vaga + CR);

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Análise de Sistemas (1 vaga + CR);

Analista Judiciário – Área Judiciária (1 vaga + CR);

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade (CR);

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Engenharia (CR).

O cargo de Técnico na especialidade Digitação, porém, está em extinção e não deve ser contemplado pelo próximo certame.

O último concurso para o TRE AC foi realizado em 2015, sob responsabilidade da banca AOCP. O edital contou com 3 vagas imediatas, além da previsão de formar cadastro de reservas para as funções de técnico e analista.

Concurso MP AC

É grande a expectativa por um novo edital para o Ministério Público do estado do Acre (MP AC) em 2023.

O Procurador Geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, informou que o certame já está inserido na previsão orçamentária do novo ano, mas ainda não foram divulgadas informações sobre quais cargos e quantas vagas serão ofertadas.

O último concurso para o MP ocorreu em 2012 e se destinou à preencher 150 vagas para a função de Analista na carreira de apoio técnico e administrativo. Além disso, houve previsão da formação de cadastro de reservas.

Os candidatos foram selecionados pelas etapas de prova objetiva e discursiva. Uma vez providos, as remunerações iniciais eram de R$ 3.500,00, porém o valor não está atualizado. Acesse o edital na íntegra.

