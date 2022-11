Concurso Banco do Brasil: relembre como foi o último edital

O edital do concurso Banco do Brasil teve edital publicado em junho de 2021 com provimento de 4.480 vagas para a carreira de escriturário, que exige apenas nível médio. Foram 2.240 oportunidades para provimento imediato e as demais para formação de cadastro de reserva. Todos os aprovados do certame já foram convocados.

As vagas foram divididas entre agente comercial ou agente de tecnologia. O concurso Banco do Brasil teve provas aplicadas em todos os estados do Brasil.

Os empossados no órgão recebem salários de R$ 3.022,37, para uma jornada de 30h semanais. Além dos salários, os empregados públicos fazem jus aos seguintes benefícios:

PPL (participação nos lucros e resultados), que acontece duas vezes ao ano;

Vale transporte

Auxílio-alimentação/refeição (R$ 36,70 por dia)

Planos de saúde

Planos odontológicos

Previdência privada

Auxílio-creche

Auxílio Filho com deficiência

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional

Veja como foi a análise do edital publicado do concurso Banco do Brasil:

Concurso Banco do Brasil: requisitos

Você sabe o que é necessário ter para ingressar no cargo de escriturário, além do nível médio de escolaridade? Saiba o que foi pedido no último edital:

Ter sido aprovado(a) em todas as etapas.

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses;

Estar em dia com as obrigações eleitorais.

Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino.

Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos completos.

Ser aprovado(a) nesta Seleção Externa e possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo conforme estabelecido no subitem 2.1.3 deste Edital. Não será considerado como curso concluído o período de recuperação ou de dependência. Requisito Básico: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público em quaisquer dos órgãos da Administração Pública direta ou indireta, bem como não receber proventos de aposentadoria que não sejam acumuláveis quando em atividade, ressalvadas as hipóteses legais de acumulação.

Aderir e se comprometer a cumprir o Código de Ética e Normas de Conduta do BANCO DO BRASIL S.A. e os demais regulamentos da Empresa.

Cumprir as determinações do Edital.

Concurso Banco do Brasil: atribuições

Conforme previsto no edital, os empregados aprovados no concurso Banco do Brasil têm as seguintes atribuições, caso empossados, durante as 30h de trabalho semanal:

prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

preparação de correspondências;

preparação e processamento de documentos;

atualização de registros;

resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

presteza e cortesia no atendimento ao cliente; manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;

execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

qualidade das informações prestadas;

qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Etapas do concurso Banco do Brasil

O concurso Banco do Brasil foi realizado em quatro etapas:

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 2ª Etapa – Prova de Redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Prova de Redação, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 3ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as), conforme subitem 4.2, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as), conforme subitem 4.2, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A

Provas Objetivas

As provas objetivas do concurso Banco do Brasil foram compostas de 70 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e as demais 45 de conhecimentos específicos. A divisão foi definida da seguinte maneira:

BÁSICOS Português: 10 (valor de 1,5 cada) Inglês: cinco (valor de 1 cada) Matemática: cinco (valor de 1,5 cada) Atualidades do Mercado Financeiro: cinco (valor de 1 cada)

ESPECÍFICOS Probabilidade e estatística: cinco (valor de 1,5 cada) Conhecimentos bancários: cinco (valor de 1,5 cada) Tecnologia da informação: 35 (valor de 1,5 cada)



Após a etapa de provas objetivas, os candidatos foram classificados da seguinte forma: microrregião/macrorregião/UF. Ressalta-se que foram eliminados àqueles que obtiveram rendimento menor que 50% na apuração total dos pontos previstos na prova objetiva.

Desses, 50% devem ser na parte de conhecimentos básicos e 50% na parte de conhecimentos específicos. O candidato não poderia zerar nenhum dos conteúdos previstos no edital.

Redação

Além dessa etapa, os candidatos a uma das vagas no concurso Banco do Brasil também passaram por uma prova de redação, de caráter exclusivo eliminatório. Essa fase teve valoração total de 100 pontos e o candidato deveria fazer, no mínimo, 70 desses pontos.

Critérios de desempate

Em caso de empate, os candidatos melhores classificados foram aqueles que seguiram a sequência para desempate prevista no edital. Saiba:

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos , até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Dentre os(as) idosos(as), é assegurada prioridade aos maiores de oitenta anos, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, da referida Lei;

, até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Dentre os(as) idosos(as), é assegurada prioridade aos maiores de oitenta anos, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, da referida Lei; b) obtiver maior número de pontos em Conhecimentos Específicos;

c) obtiver maior número de pontos em Tecnologia da Informação;

d) obtiver maior número de pontos em Probabilidade e Estatística;

e) obtiver maior número de pontos em Matemática;

f) obtiver maior número de pontos em Língua Portuguesa;

g) tiver maior idade;

h) tiver exercido efetivamente a função de Jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, e a data de término das inscrições.

Cronograma do concurso Banco do Brasil 2021

Abaixo, veja o cronograma completo das fases do concurso Banco do Brasil:

Linha do Tempo concurso Banco do Brasil 2021

Edital publicado: junho de 2021

Provas objetivas e redação: setembro de 2021

Gabaritos das provas objetivas: setembro de 2021

Resultados das provas objetivas e das notas preliminares de redação: novembro de 2021

Resultados Finais publicados no Diário Oficial – dezembro de 2021

Quando será o próximo edital Banco do Brasil?

De acordo com as informações mais recentes, um próximo concurso Banco do Brasil pode ser publicado em breve. Com o edital de 2021 esgotado, o BB só pode contratar novos escriturários mediante publicação de novo certame.

Oficialmente, o Banco do Brasil nega a informação, mas entidades representativas da categoria bancária já pressionam por novos servidores, dado o atual déficit do órgão.

Conteúdo programático concurso Banco do Brasil 2021

CONHECIMENTOS BÁSICOS LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de textos. 2 – Ortografia oficial. 3 – Classe e emprego de palavras. 4 – Emprego do acento indicativo de crase. 5 – Sintaxe da oração e do período. 6 – Emprego dos sinais de pontuação. 7 -Concordância verbal e nominal. 8 – Regência verbal e nominal. 9 – Colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise). LÍNGUA INGLESA: 1 – Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos. MATEMÁTICA: 1 – Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 – Sistema legal de medidas. 3 – Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas; porcentagens. 4 – Lógica proposicional. 5 – Noções de conjuntos. 6 – Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 – Matrizes. 8 – Determinantes. 9 – Sistemas lineares. 10 – Sequências. 11 – Progressões aritméticas e progressões geométricas. ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO: 1 – Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendências e desafios. 2 – Internet banking. 3 – Mobile banking. 4 – Open banking. 5 – Novos modelos de negócios. 6 – Fintechs, startups e big techs. 7- Sistema de bancos-sombra (Shadow banking). 8- Funções da moeda. 9 – O dinheiro na era digital: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. 10 – Marketplace. 11 – Correspondentes bancários. 12 – Arranjos de pagamentos. 13 – Sistema de pagamentos instantâneos (PIX). 14 – Segmentação e interações digitais. 15 – Transformação digital no Sistema Financeiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE TECNOLOGIA PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 1 – Representação tabular e gráfica. 2 – Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação). 3 – Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade. 4 – Teorema de Bayes. 5 – Probabilidade condicional. 6 – População e amostra. 7 – Variância e covariância. 8 – Correlação linear simples. 9 – Distribuição binomial e distribuição normal. 10 – Noções de amostragem e inferência estatística. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4 – Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8 – Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12 – Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações.17- Autorregulação bancária. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.658, de 26 de abril de 2018. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1. Aprendizagem de máquina: Fundamentos básicos; Noções de algoritmos de aprendizado supervisionados e não supervisionados; Noções de processamento de linguagem natural. 2. Banco de Dados: Banco de dados NoSQL (conceitos básicos, bancos orientados a grafos, colunas, chave/valor e documentos); MongoDB; linguagem SQL2008; Conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD); Data Warehouse (modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais); Modelagem conceitual de dados (a abordagem entidade-relacionamento); Modelo relacional de dados (conceitos básicos, normalização); Postgre-SQL; 3. Big data: Fundamentos; Técnicas de preparação e apresentação de dados. 4. Desenvolvimento Mobile: linguagens/frameworks: Java/Kotlin e Swift. React Native 0.59; Sistemas Android api 30 e iOS xCode 10. 5. Estrutura de dados e algoritmos: Busca sequencial e busca binária sobre arrays; Ordenação (métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção), lista encadeada, pilha, fila e noções sobre árvore binária. 6. Ferramentas e Linguagens de Programação para manipulação de dados: Ansible; Java (SE 11 e EE 8); TypeScript 4.0; Python 3.9.X aplicada para IA/ML e Analytics (bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Scikit-learn).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE COMERCIAL MATEMÁTICA FINANCEIRA: 1 – Conceitos gerais – O conceito do valor do dinheiro no tempo; Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 – Juros simples – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 3 – Juros compostos – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 4 – Sistemas de amortização – Sistema price; Sistema SAC. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: 1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8- Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 – Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12- Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações.17- Autorregulação bancária. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.658, de 26 de abril de 2018. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 1 – Noções de sistemas operacionais – Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) 2 – Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint versão O365). 3 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. 4 – Proteção de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall pessoal. 5 – Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 6 – Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 7 – Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 8 – Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 9 – Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 10 – Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. 11 – Fundamentos sobre análise de dados. 12 – Conceitos de educação a distância. 13 – Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 14 – Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype). VENDAS E NEGOCIAÇÃO: 1 – Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento 2 – Segmentação de mercado. 3 – Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 4 – Gestão da experiência do cliente. 5 – Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. 6 – Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 7 – Gestão da qualidade em serviços. 8 – Técnicas de vendas: da pré-abordagem ao pós-vendas. 9 – Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing. 10 – Ética e conduta profissional em vendas. 11 – Padrões de qualidade no atendimento aos clientes. 12 – Utilização de canais remotos para vendas. 13 – Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. 14 – Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução n°. 4.539 de 24 de novembro de 2016. 15 – Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 16 – Resolução CMN nº 3.694/2009 e alterações. 17 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 18 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).



