Concurso Guarda Municipal: 10 editais abertos e previstos em novembro

Diversos editais de concurso Guarda Municipal estão previstos ou abertos para o mês de novembro. Somadas as vagas, os certames podem ofertar até 10 oportunidades.

O Direção Concursos preparou um levantamento exclusivo para você ficar por dentro do panorama dos principais certames. Confira mais detalhes abaixo!

Concurso Guarda Municipal – editais abertos

O edital do concurso Guarda Municipal de Maringá (PR) foi publicado. São ofertadas, ao todo, 7 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva.

Guarda Municipal – Feminino: 2 vagas + CR

Guarda Municipal – Masculino: 5 vagas + CR

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de dezembro, no portal da banca UniFil. A taxa de inscrição é de R$ 65,00.

Confira alguns requisitos exigidos pela carreira;

Ter, no mínimo 18 (dezoito) anos completos e no máximo 35 (trinta e cinco) anos até a data final do período de inscrições;

Ensino Médio Completo em Instituição reconhecida pelo MEC

Idade máxima de 35 anos + CNH no mínimo categoria A/B

O salário inicial do aprovado será de R$ 3.283,19.

Etapas da seleção:

a) Prova Objetiva para todos os candidatos com inscrição homologada de caráter classificatório e eliminatório, sob responsabilidade do Instituto UniFil;

b) Teste Aptidão Física – TAF para os candidatos aprovados na linha de corte objetiva de caráter classificatório e eliminatório, sob responsabilidade do Instituto UniFil;

c) Avaliação Psicológica para aprovados no TAF dentro da linha de corte de caráter eliminatório, sob responsabilidade do Instituto UniFil;

d) Avaliação Médica/Odontológica/Toxicológico para todos os candidatos aprovados na Avaliação Psicológica de caráter eliminatório, sob responsabilidade do Instituto UniFil;

e) Investigação Social para todos os candidatos aprovados na Avaliação Médica/Odontológica/Toxicológico de caráter eliminatório, sob responsabilidade do Instituto UniFil;

f) Curso de Formação para todos candidatos nomeados de caráter eliminatório sob responsabilidade do Município de Maringá.

As provas objetivas do concurso Guarda Municipal de Maringá serão aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023.

Guarda de Vila Velha (ES)

O concurso Guarda de Vila Velha (ES) foi publicado e oferta, ao todo, 60 vagas e iniciais de R$ 1.484,00.

Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de dezembro de 2022, no portal da banca Instituto Consuplan. A taxa de inscrição é de R$ 75,00.

Confira alguns requisitos do edital:

Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação do respectivo concurso e no máximo 35 (trinta e cinco) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso.

Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres;

Confira abaixo as etapas do concurso Guarda Municipal de Vila Velha:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Entrevista de Heteroidentificação, de caráter eliminatório;

Investigação Social e Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Psicológica e Exames Médicos, de caráter eliminatório;

Exame Toxicológico, de caráter eliminatório;

Avaliação Psicológica para manuseio de arma de fogo, de caráter eliminatório;

Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023!

Concurso Guarda Municipal – editais previstos

Concurso Guarda de Fortaleza (CE)

Um novo edital foi anunciado para o provimento de 1.000 vagas. A expectativa é de que o edital seja publicado ainda em 2022.

O salário inicial de um Guarda de Fortaleza é de R$ 1.652,62.

O último concurso foi realizado em 2013. Os candidatos, na época, foram avaliados por meio das seguintes etapas:

1ª Fase – Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

– Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. 2ª Fase – Exame Médico e Exame Toxicológico para os três cargos que constam deste Edital, ambos de caráter

eliminatório.

– Exame Médico e Exame Toxicológico para os três cargos que constam deste Edital, ambos de caráter eliminatório. 3ª Fase (para o cargo de Guarda Municipal) – É composta das quatro etapas seguintes, não necessariamente

sucessivas: I. Curso de Formação Profissional com duração de 400 horas e Prova de Avaliação após sua conclusão, de

caráter apenas eliminatório. II. Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; III. Avaliação de Capacidade Física, de caráter eliminatório; IV. Investigação Social e Funcional, de caráter eliminatório.

(para o cargo de Guarda Municipal) – É composta das quatro etapas seguintes, não necessariamente sucessivas:

Concurso Guarda de Palmas (TO)

O edital do concurso Guarda de Palmas está iminente e poderá ser publicado a qualquer momento! O certame será organizado pela Vunesp e será destinado ao provimento de 50 vagas.

A expectativa, no momento, é de edital ainda em 2022. A previsão foi repassada pela própria prefeita do município, Cinthia Ribeiro, em evento de comemoração pelo Dia do Servidor Público.

O último concurso foi realizado em 2017!

No momento, o salário inicial do aprovado será de R$ 3.440,77.

Concurso Guarda Municipal de Goiânia (GO)

A expectativa inicial era de edital para a Guarda de Goiânia ainda no segundo semestre de 2022. A expectativa é de certame destinado ao preenchimento de 700 vagas.

Em junho foi publicado o novo plano de cargos da Guarda. Conforme indicado no documento, o salário inicial de um guarda será de R$ 2.697,71 (a partir de janeiro de 2023).

Confira abaixo alguns requisitos para ingressar na carreira:

possuir certificado ou diploma de conclusão de Ensino Superior;

idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 35 (trinta e cinco) anos;

altura mínima de um metro e sessenta centímetros, se mulher, e um metro e sessenta e cinco centímetros, se homem;

Concurso Guarda de Maceió (AL)

Foi autorizado um novo edital para concurso público da Guarda Municipal de Maceió (AL) e anunciado pelo prefeito João Henrique Caldas.

A movimentação do município pelo concurso iniciou no final de 2021, quando o secretário de segurança Comunitária e Convívio Social informou sobre a possibilidade de novo edital.

O último concurso da Guarda de Maceió foi realizado no ano de 2000. De acordo com dados do portal da transparência do Município, o salário de um Guarda Municipal pode chegar na casa dos R$ 7 mil.

Concurso Guarda de Boa Vista (RR)

Um novo concurso Guarda de Boa Vista (RR) será realizado em breve. Conforme informações repassadas pelo prefeito da cidade, Arthur Henrique Machado, o certame está em fase de escolha da banca organizadora.

O último edital, realizado em 2019, foi destinado ao preenchimento de 50 vagas para a carreira. Veja alguns dos requisitos que foram exigidos dos candidatos:

Ppossuir, até a data da posse, diploma de Ensino Médio ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do respectivo documento;

Possuir, nos termos dos incisos V, VI do art. 12 da Lei Nº 1012/2007, idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos, na data da inscrição;

Possuir carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”, no mínimo;

O salário inicial foi de R$ 1.135,02, além de outros benefícios.

Concurso Guarda de Niterói

Um novo edital foi autorizado ao provimento de 286 vagas. A expectativa inicial é de edital em 2023, mas o certame pode pintar ainda em 2022.

O último edital foi realizado em 2019. Foram ofertadas, na época, 142 vagas. Como requisitos geral, era exigido que os candidatos tivessem nível médio e altura mínima de 1,60m para mulheres, e 1,70m para homens.

O salário inicial do aprovado será de R$ 3.647,00.

GCM Americana

O novo edital para a Guarda Municipal de Americana já foi autorizado e é aguardado ao preenchimento de 39 vagas, sendo:

27 vagas para candidatos masculinos

3 vagas para candidatos femininos

3 vagas para escriturário

4 vagas para cozinheiro

2 vagas para ajudante geral

Vagas para psicólogo (CR)

O salário inicial do aprovado, de acordo com o último edital, será de até R$ 1.561,90.

Concurso Guarda Municipal de Teresina (PI)

O prefeito da cidade já anunciou um novo edital Guarda Municipal de Teresina. Apesar do anúncio, ainda não há informações sobre o quantitativo de oportunidades.

O último edital foi realizado em 2018 e foram ofertadas, à época, 75 vagas imediatas e 400 oportunidades de cadastro reserva.

O salário inicial do aprovado (de acordo com o último edital) é de R$ 1.133,00.