Concurso INSS: 1 milhão de inscritos; confira a demanda por estado

O concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terá suas provas realizadas no dia 27 de novembro e o certame registrou mais de um milhão de candidatos inscritos!

Foram, exatamente, 1.023.494 milhões de inscrições registradas pelo Cebraspe, banca organizadora da seleção, que oferta 1.000 vagas imediatas para o cargo de Técnico do Seguro Social, além de 2.273 oportunidades para formação de cadastro reserva.

O Direção Concursos realizou um levantamento a fim de detalhar a demanda de candidatos em cada estado brasileiro.

Conforme demonstrado na tabela, a seguir, o Distrito Federal registrou a maior demanda de candidatos por vaga: 5.428 pessoas concorrerão às 7 vagas ofertadas.

Em seguida, ficou o estado de Sergipe, com 2.974 candidatos por vaga e, em terceiro lugar, o Piauí, com 2.554 candidatos.

Por outro lado, o estado que registrou o maior número de inscritos foi Rio de Janeiro, com 161.312 inscrições homologadas. Entretanto, como foram disponibilizadas 191 vagas para a região, a demanda será de 845 candidatos por cada vaga.

O estado brasileiro com a menor concorrência é o Amazonas, que registrou 26.452 candidatos inscritos e apenas 448 candidatos para cada vaga.

É importante mencionar que os números levam em consideração a lista geral de inscritos e não está segmentada entre ampla concorrência, negros e PcD.

Veja, abaixo, como será a concorrência em cada estado brasileiro:

Panorama concurso INSS

O certame ofertará, no total, 3.373 oportunidades, entre vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma:

1.000 vagas imediatas;

2.373 vagas para formação de cadastro reserva.

Como forma de avaliação, os candidatos serão submetidos a provas objetivas previstas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 5.905,79, sendo composta por:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Resumo concurso INSS