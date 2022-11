Concurso INSS: locais de prova saem nesta segunda-feira; confira

Os locais de prova do concurso INSS serão divulgados a partir desta segunda-feira, 21, conforme já divulgado, no último dia 16, pela banca organizadora, o Cebraspe.

Como revelado no edital de convocação para as provas, os exames serão realizados no próximo domingo, 27, no turno da tarde, no período das 14h às 17h30. No dia da prova, o candidato deverá:

comparecer ao local de prova às 13h (com antecedência mínima de uma hora);

levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

levar documento de identidade original; e

levar comprovante de inscrição ou do pagamento da taxa.

Conforme o edital, as provas do Instituto Nacional do Seguro Social serão realizadas em todo país, em cidades que correspondem à Gerência Executiva (GEX) do INSS.

O exame contará com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Na parte geral, serão cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e

Noções de Informática.

Com a prova no modelo “certo” ou “errado”, será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.

Serão convocados para a matrícula, nas primeiras turmas do curso de formação, os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas previsto no edital (mil).

No entanto, conforme o anexo VII do edital, até 3.373 candidatos têm chances de classificação no concurso, sendo pelo menos 2.487 na ampla concorrência.

Esse número corresponde ao limite permitido pelo Decreto 9.739 de 2019 , que determina as regras para concursos públicos no Executivo Federal.

O curso de formação será realizado nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para ser aprovado nesta última etapa, o candidato precisará alcançar notas satisfatórias nas provas objetivas e discursivas que compõem essa etapa.

Durante a formação, o concorrente ainda fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : mil + CR

: mil + CR Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : até R$5.905,79

: até R$5.905,79 Inscrições : de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas)

: de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas) Provas: 27 de novembro

Concurso INSS tem mais de 1 milhão de inscritos

O concurso INSS conta com mais de 1 milhão de inscritos. Os números foram liberados no último dia 9, pelo Cebraspe. Ao todo, foram registradas 1.023.494 inscrições.

Na ampla concorrência, a cidade de São Paulo ficou com a maior disputa por vaga, sendo de 8.534 candidatos por oportunidade. Em segundo lugar, o Distrito Federal registra 7.599 pessoas por posto.

Com mais de 5 mil candidatos por vaga ainda estão as cidades de Recife (PE) e Fortaleza (CE). A lista completa pode ser conferida no site do Cebraspe .

Ao todo, o Instituto Nacional do Seguro Social seleciona para o preenchimento de mil vagas, no cargo de técnico do seguro social, de nível médio.

Os aprovados e contratados terão uma remuneração inicial de até R$5.905,79, para jornada de 40 horas. O regime de contratação será o estatutário, que assegura a estabilidade do servidor público.