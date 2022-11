Concurso ISE: divulgado resultado final da investigação criminal e social; veja lista

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (11), as respostas aos recursos e o resultado final da investigação criminal e social, referente ao concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado Do Acre (ISE).

O concurso abrange os cargos de agente socioeducativo masculino, agente socioeducativo feminino, técnico administrativo e operacional – auxiliar administrativo, técnico administrativo e operacional – motorista, técnico administrativo e operacional – técnico de informática, assistente social e psicólogo.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Confira a lista completa:

concurso ise