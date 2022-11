Concurso MPAC: CNMP cobra reestruturação do quadro de pessoal

Novidades sobre o concurso MP AC! Em publicação no dia 31 de outubro, o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público definiu o prazo de 1 (um) ano para que o Ministério Público do Estado do Acre adeque a composição do quadro de pessoal.

Após a ação, o órgão deverá determinar a realização de um novo certame. O CNMP também disponibilizou a informação no Instagram, no dia 06 de novembro. Veja os detalhes em “situação atual”.

É importante destacar que no dia 24 de outubro de 2022, foi realizado um evento em que um procurador-geral do MP AC anunciou a realização da seleção com previsão orçamentária já para o próximo ano.

Além disso, o dirigente comunicou sobre vários benefícios para os servidores, dentre eles, o aumento de 50% do auxílio-alimentação, benefício que será pago ainda este mês, em folha complementar.

Atualmente, o quadro tem 856 cargos vagos em todas as ocupações.

Concurso MP AC: situação atual

Histórico do concurso:

CNMP cobra reestruturação do quadro de pessoal: 06/11/2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CNMP (@cnmpoficial)

Concurso MP AC: remuneração e benefícios

A remuneração é composta pelo salário básico mais auxílios. Veja os valores* abaixo conforme cargo:

Analista do MP

Inicial: R$ 5.107,01

Topo da carreira: R$ 9.540,25

Técnico do MP

Inicial: R$ 4.238,64

Topo da carreira: R$ 7.698,13

Auxiliar do MP

Inicial: R$ 3.273,31

Topo da carreira: R$ 5.856,01

* Valores atualizados pela Lei Estadual n.º 3.928, de 1º de abril de 2022.

Clique aqui para ver a estrutura remuneratória completa

Concurso MP AC: cargos e vagas

A relação de ocupações e oportunidades ainda será definida oficialmente.

Cargos vagos

De acordo com levantamento do órgão de setembro de 2022, há 856 cargos vagos. Veja a distribuição abaixo:

Analista (537)

Técnico (316)

Auxiliar (3)

Fonte: Relatórios Gerenciais – Diretoria de Gestão com Pessoas.

Último concurso MP AC

O edital anterior foi publicado em 2012 com vagas para analista da carreira de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado do Acre com organização da Fundação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – FMP.

As chances de nível superior foram para as especialidades: administração, contabilidade, arquivologia, comunicação social, pedagogia, arquitetura, engenharia civil, biologia, engenharia Florestal, agronomia, direito, serviço social, psicologia, informática e todas as áreas de tecnologia da informação.

Os candidatos inscritos foram avaliados por duas etapas, sendo provas objetiva e de redação.

Resumo do Concurso MP AC