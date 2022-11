Concurso público: 10 editais para você ganhar mais de R$ 10 mil em 2023

O ano de 2023 promete ser bastante promissor para quem tem o sonho de ser aprovado em um concurso público. Isso porque diversas seleções estão previstas para acontecerem no próximo ano, ofertando centenas de vagas nas mais variadas áreas de atuação.

Pensando nisso, o Direção Concursos preparou um levantamento de 10 excelentes oportunidades para o concurseiro que deseja conquistar seu cargo público em 2023 e ainda receber uma ótima remuneração inicial!

O professor Erick Alves e o jornalista Victor Gammaro, no vídeo abaixo, comentam as oportunidades listadas nesta matéria. O vídeo fica disponível a partir das 10h do dia 3/11.

Leia mais em DIREÇÃO CONCURSOS.