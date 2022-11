Concurso público: 108 novas vagas com inscrições abertas esta semana

Diversas oportunidades em concurso público podem ser aproveitadas ainda no ano de 2022 para quem sonha cem se tornar servidor.

Apresentamos os principais certames que iniciam as inscrições nesta semana, de segunda-feira (21/11) ao domingo (27/11). Confira abaixo:

Concurso público – Incaper ES

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural está com as inscrições abertas e seguem até o dia 20 de dezembro de 2022, no site do Instituto AOCP.

Para homologar as candidaturas, é necessário o pagamento da taxa de inscrição, estipuladas nos seguinte valores:

Nível médio/técnico: 60,00

Nível superior: R$ 80,00

Ao todo, são 100 vagas imediatas e mais oportunidades em cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 12 de dezembro de 2023 e os salários oferecidos chegam a R$ 6.582,60.

Concurso IFAL

As inscrições do concurso IFAL (Instituto Federal de Alagoas) iniciaram nesta segunda-feira (21/11) e seguem abertas até o dia 20 de dezembro de 2022.

O edital oferece oito vagas imediatas e as candidaturas devem ser realizadas pelo site da banca FUNDEPS/Copeve UFAL, por meio de pagamento das taxas nos valores de:

Cargo 1: R$ 110,00;

Cargo 2: R$ 120,00;

Cargos 3 a 5: R$ 150,00.

As remunerações iniciais chegam ao valor de R$ 4.180,66 e as provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de março de 2023.