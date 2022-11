Concurso público: 8 editais com salários acima de R$ 10 mil ainda em 2022

Quem deseja conquistar uma vaga no concurso público devem ficar atento às oportunidades que ainda estão previstas ainda para 2022 ou com editais abertos.

Um dos principais atrativos para o concurseiro é o valor da remuneração oferecida no certame. Por isso, o Direção Concursos preparou um panorama das chances com salários acima de R$ 10 mil. Confira:

Concurso público: editais previstos

Concurso Receita Federal

Cresce a expectativa para realização do novo concurso Receita Federal, que será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A seleção será destinada ao preenchimento de 699 vagas, sendo divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

O salário inicial de um Analista é de R$ 11.684,39. Já a remuneração inicial de um Auditor é de R$ 21.029,09.

Concurso TCM SP

Suspenso desde 2020 devido à pandemia da Covid-19, o concurso TCM SP (Tribunal de Contas Municipais de São Paulo) já pode ser retomado.

O edital previa 12 vagas imediatas, mas recentemente, foi publicado despacho que rerratificou a autorização de abertura do certame, além de alterações nas nomenclaturas dos cargos e aumento no número de vagas para o edital que será republicado. Confira aqui!

Conforme dados do próprio órgão, o salário inicial do cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo será de R$ 5.046,82 e remuneração do cargo de Auditor de Controle Externo é de R$ 10.818,37.

Concurso CGDF

O novo concurso CGDF (Controladoria-Geral do Distrito Federal) está sendo aguardado e já tem banca definida: o Cebraspe.

O edital é previsto para provimento de 97 vagas imediatas e mais oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno.

O salário inicial do aprovado será de R$ 13.700. Ao final da carreira, o valor passa a ser de R$ 19.539,48.

Concurso TRT GO (TRT 18)

O concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – GO segue sendo aguardado e o edital é previsto para ser publicado em breve

O próximo certame poderá ofertar vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Administrativa;

Analista Judiciário – Área Administrativa – Contabilidade;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Estatística;

Analista Judiciário – Área Judiciária;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça / Avaliador Federal;

Técnico Judiciário – Área Administrativa;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Enfermagem;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Saúde Bucal.

As remunerações oferecidas podem chegar ao valor de R$ 12.455,30.

Concurso público Sefaz MT

O novo concurso Sefaz MT (Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso) pode ter o edital previsto para ser publicado em dezembro de 2022.

A expectativa é que sejam oferecidas 30 vagas imediatas e mais oportunidades em cadastro reserva, para área de Tecnologia da Informação. Confira mais detalhes aqui!

É importante lembrar que, após a correção da Lei Complementar 363 de 2009, as remunerações para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais foram estipuladas em R$ 28.418,34, no início da carreira.

Concurso CNMP

O novo concurso público do Conselho Nacional do Ministério Público é aguardado para ser publicado até dezembro de 2022.

O certame está com comissão organizadora formada e deve oferecer vagas para técnicos e analistas, em diversas áreas de especialidade. Atualmente, o órgão conta com 21 cargos vagos, sendo 12 para técnico e 9 para analista.

O salário inicial de um Técnico do CNMP é de R$ 7.591,37e a remuneração inicial para cargo de Analista é de R$ 12.455,30.

Concurso público: editais publicados

Concurso Seagri DF

Foi publicado o edital do concurso Seagri DF (Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal), que oferta 224 vagas para os seguintes cargos de níveis médio e superior, sendo:

Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: 150 vagas imediatas; e

Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: 74 vagas imediatas.

Os salários são de até R$ 10.670,00 iniciais, a depender da função pretendida. As provas estão marcadas para 8 de janeiro de 2023.

As inscrições iniciam no dia 26 de outubro ao dia 30 de novembro de 2022, pelo site da Iades, banca organizadora. As taxas são de:

R$ 54,00 (Técnico)

R$ 59,00 (Analista)

Concurso público Copergás (PE)

O edital do concurso Copergás (Companhia Pernambucana de Gás) foi publicado e oferta 3 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior de formação.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 23 de novembro de 2022, por meio do site da banca FCC.

As taxas de participação são:

R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para os cargos de Analista e Engenheiro, todas as áreas e especialidades;

R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para os cargos de Técnico Operacional, todas as áreas e especialidades.

As remunerações chegam a até R$ 10 mil e as provas estão marcadas para o dia 5 de fevereiro de 2023.