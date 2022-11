Concurso Público: 8 editais previstos até o final de novembro

Passado a metade do mês de novembro de 2022, ainda são aguardadas diversas oportunidades de concurso público em várias áreas.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos realizou um panorama com os principais editais previstos. Confira abaixo:

Concurso Receita Federal

O edital do concurso Receita Federal, que será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pode ser publicado a qualquer momento.

O prazo final para lançamento da seleção é até o dia 10 de dezembro de 2022, segundo data de autorização do certame. Confira detalhes aqui!

O concurso está sendo aguardado para preenchimento de 699 vagas, sendo divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

O salário inicial oferecido para Analista é de R$ 11.684,39 e a remuneração inicial para o cargo de Auditor é de R$ 21.029,09.

Concurso público – TRT GO (TRT 18)

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – GO foi confirmado, pelo próprio órgão, para ter edital publicado em novembro.

De acordo com o cronograma, as provas objetivas estão previstas para 12 de fevereiro de 2023. Confira mais detalhes aqui!

O próximo certame está sendo aguardado para ofertar vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Administrativa;

Analista Judiciário – Área Administrativa – Contabilidade;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Estatística;

Analista Judiciário – Área Judiciária;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça / Avaliador Federal;

Técnico Judiciário – Área Administrativa;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Enfermagem;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Saúde Bucal.

As remunerações oferecidas podem chegar ao valor de R$ 12.455,30 atualmente. Ainda não foi definido o quantitativo de vagas que serão oferecidas, mas o órgão conta com 25 cargos vagos, segundo dados oficiais.

Concurso público – PC PE

O próximo certame da Polícia Civil de Pernambuco está autorizado e deve ser lançado para provimento de 1.597 vagas destinadas para as funções de:

1.200 agentes

300 escrivães

50 peritos papiloscopistas

47 delegados

O certame estava sendo aguardado para o mês de setembro, o que não aconteceu, mas segue previsto ainda para o segundo semestre de 2022.

O último certame da corporação foi realizado no ano de 2016, quando foram ofertadas 650 vagas para Agentes, Delegados e Escrivães.

Concurso TJRN

O concurso TJRN (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) pode ser publicado a qualquer momento e está com edital sendo elaborado.

Estão sendo aguardadas 229 vagas destinadas para cargos de níveis médio e superior e mais oportunidades em cadastro de reserva.

As remunerações iniciais são de R$ 2.066,73 para nível médio e R$ 3.219,67 para nível superior, além de benefícios como o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.400,00.

Concurso público Seduc RS

A Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul tem novo concurso público aguardado para o mês de novembro.

O certame, que deve oferecer 1.500 oportunidades, já tem banca organizadora definida e será organizado pelo Instituto AOCP.

A última seleção da pasta foi realizada no ano de 2013, organizado pela Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH) e ofertou 10 mil vagas.

Concurso CGDF

O próximo concurso público da Controladoria-Geral do Distrito Federal é desejado para ter edital publicado em novembro.

A previsão é da comissão responsável pelo andamento das etapas do certame, que também aponta provas prováveis em março de 2023. Confira aqui!

A seleção já definiu a banca organizadora e o Cebraspe foi a empresa escolhida. Confira todos os detalhes clicando aqui!

Concurso público – PC TO

O Secretário de Segurança Pública do estado do Tocantins, Wlademir Costa, confirmou a expectativa de edital do concurso PC TO (Polícia Civil do estado do Tocantins) para novembro. A informação foi dada em entrevista ao Direção Concursos.

O número de vagas a serem oferecidas no certame ainda não foi definido, mas de acordo com o gestor, a corporação conta, atualmente, com 748 cargos vagos. Veja detalhes aqui!

Já as provas estão sendo aguardadas para de três a quatro meses após a publicação do edital. Veja a entrevista na íntegra:

Concurso TJ Amapá

Outro certame que pode ter o edital em novembro é o do Tribunal de Justiça do Amapá, que teve projeto básico divulgado.

A expectativa é de oferta de 30 vagas imediatas e mais oportunidades em cadastro reserva para Técnico e Analista Judiciário, de níveis médio e superior.

Na época da autorização do novo edital, o órgão contava com 294 cargos vagos, sendo a maioria das vacâncias no cargo de Técnico.

As remunerações foram estipuladas nos valores de R$ 7.813,11 para os cargos de Analista e R$ 6.005,60 para os cargos de Técnico.