Concurso Receita Federal: como funciona o trabalho com cães?

O novo edital do concurso Receita Federal está iminente e pode ser publicado a qualquer momento. Conforme documento que autorizou certame, o órgão poderá lançar o certame até o dia 10 de dezembro de 2022!

Serão ofertadas 699 vagas para os cargos de Analista e Auditor:

Auditor-Fiscal

172 vagas – ampla concorrência

12 vagas – PCDs

46 vagas – candidatos negros

Analista-Tributário

351 vagas – ampla concorrência

24 vagas – PCDs

94 vagas – candidatos negros.

Conforme já informado no blog do Direção, o Auditor é responsável por diversas atividades e o órgão possui áreas para diversos perfis profissionais. Veja mais informações aqui!

Mas além das atribuições citadas na matéria do link acima, você sabia que é possível ser lotado em setor que trabalha com cães?

É possível trabalhar com cachorros na fiscalização e no controle aduaneiro. O animal será responsável por auxiliar na identificação de possíveis indícios de entorpecentes.

E o trabalho dá um ótimo retorno ao órgão. Em outubro de 2021, no Porto de Santos, um cão chamado Uruk ajudou a localizar mais de 400 kg de cocaína escondidas em um carregamento de açúcar. Saiba mais clicando aqui!

Mas para trabalhar com cães é necessário fazer curso de condutor que é oferecido pelo Centro Nacional de Cães de Faro da Receita Federal.

Os servidores aprendem sobre as condições de higiene e segurança dos animais, procedimentos de emergência em caso de intoxicação de cães, comandos de obediência, além de outras especificações:

periodicidade e prazo mínimo de prática com os animais para a manutenção do treinamento;

manipulação e identificação de substâncias entorpecentes e papel moeda;

princípios básicos do cão de faro;

utilização dos sentidos de visão e olfato pelo animal;

análise do temperamento do animal;

análise dos impulsos de caça e jogo;

procedimentos de busca;

emprego após ocorrência com armamento letal e não letal;

exercícios práticos de localização;

metodologia de operações de busca nos diversos ambientes de fiscalização;

metodologia de abordagem de passageiros e veículos; e

formalização da retenção de papel moeda e de substâncias entorpecentes e dos responsáveis por seu transporte.

O Centro foi criado em 2010 com a portaria n. 116 e, além do treinamento, o setor também é responsável por adquirir, receber ou promover a reprodução dos cães de faro, coordenar a implantação dos Centros de Cães de Faro e avaliar periodicamente os Centros quanto aos aspectos de implantação do canil, manutenção e reciclagem dos condutores.

Para o treinamento, o órgão tem como preferência as raças pastor alemão e pastor-belga malinois e os animais são adquiridos com idade de um ano e meio. São levados em consideração também a dotação de bons impulsos de jogo e de caça, boa resistência física e energia.

