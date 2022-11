Concurso Receita Federal: edital ainda nesta semana; saiba mais!

O novo concurso Receita Federal será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O certame será destinado ao preenchimento de 699 vagas! Conforme já divulgado pelo Direção Concursos, o edital está previsto para ser publicado até a próxima sexta-feira (11/11).

A informação consta em documento que apresenta o cronograma previsto para o certame. As provas objetivas estão previstas para o dia 21 de janeiro de 2023.

As 699 vagas serão divididas entre os seguintes cargos:

Auditor-Fiscal

172 vagas – ampla concorrência

12 vagas – PCDs

46 vagas – candidatos negros

Analista-Tributário

351 vagas – ampla concorrência

24 vagas – PCDs

94 vagas – candidatos negros

Vale a pena reforçar que os dois cargos do concurso Receita Federal exigem o nível superior de formação em qualquer área!

O salário inicial do aprovado no cargo de Técnico será de R$ 11.684,39. A remuneração do Analista, por sua vez, será de R$ 21.029,09. Vale a pena ressaltar que os servidores da Receita ainda fazem jus aos seguintes benefícios:

Auxílio alimentação de R$ 458,00;

Auxílio saúde de, aproximadamente, R$ 130,00 por cada dependente;

Criação de um bônus de eficiência, que é pago em adição ao salário normal, de R$ 3.000,00 (auditores) ou R$ 1.800,00 (analistas);

Indenização de Fronteira de R$ 91,00 por dia;

Redução do número de níveis na tabela salarial (de 13 para 9);

Redução no tempo de mudança para o próximo nível (18 meses para 12), o que permite o servidor chegar mais rápido ao teto da carreira (8 anos).

Concurso Receita Federal – edital aceitará curso de tecnólogo?

Muitos concurseiros questionam se o portador de diploma de tecnólogo pode participar do concurso Receita Federal. A resposta é sim!

Para isso existe a Lei n 10.593 de 2002 (texto que reestruturou a carreira de Auditoria da Receita Federal). O Art 3 desta lei diz que:

“Art.3o O ingresso nos cargos das Carreiras disciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro padrão da classe inicial da respectiva tabela de vencimentos, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se curso superior em nível de graduação concluído ou com habilitação equivalente“.

Sendo assim, o certame permite a participação de quem possui curso de tecnólogo.

Mas é importante reforçar que tecnólogo é diferente de curso técnico. O curso de tecnólogo forma profissionais de nível superior, enquanto que o curso técnico forma profissionais técnicos de nível médio.

Resumo do concurso