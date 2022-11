Concurso Receita Federal: órgão tem 30 dias para publicar o edital

Os concurseiros aguardam ansiosos pelo novo concurso Receita Federal! O certame será organizado pela FGV e ofertará 699 vagas para os cargos de Auditor e Analista. Apesar de os rumores indicarem a publicação do edital nesta semana, o órgão ainda conta um prazo de 30 dias para publicar o documento (até 10/12).

Para entender melhor esse cronograma, vamos recorrer à portaria que autorizou o novo concurso. Conforme exposto no Art 4º, o prazo para a publicação do edital de abertura é de 6 meses. A autorização saiu no dia 13/6 e, ao somar os 180 dias (o equivalente a 6 meses corridos), a data limite para o lançamento do certame cai no dia 10/12. Veja:

Vale a pena reforçar que o prazo final até o dia 10/12 também está exposto no portal da própria Receita Federal, conforme demonstrado na imagem abaixo:

CONFIRA NOSSOS CURSOS PARA O CONCURSO RECEITA FEDERAL!

As 699 vagas do novo concurso Receita Federal serão distribuídas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal

172 vagas – ampla concorrência

12 vagas – PCDs

46 vagas – candidatos negros

Analista-Tributário

351 vagas – ampla concorrência

24 vagas – PCDs

94 vagas – candidatos negros

Os dois cargos ofertados exigem o nível superior de formação em qualquer área, incluindo cursos tecnólogos. Saiba mais aqui!

O salário inicial do aprovado será de:

Analista: R$ 11.684,39 ; e

; e Auditor: R$ 21.029,09.

Os servidores ainda fazem jus aos seguintes benefícios:

Auxílio alimentação de R$ 458,00;

Auxílio saúde de, aproximadamente, R$ 130,00 por cada dependente;

Criação de um bônus de eficiência, que é pago em adição ao salário normal, de R$ 3.000,00 (auditores) ou R$ 1.800,00 (analistas);

Indenização de Fronteira de R$ 91,00 por dia;

Redução do número de níveis na tabela salarial (de 13 para 9);

Redução no tempo de mudança para o próximo nível (18 meses para 12), o que permite o servidor chegar mais rápido ao teto da carreira (8 anos).

Concurso Receita Federal – como serão as provas objetivas?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, o contrato com a FGV expõe detalhes importantes do certame e, entre elas, estão informações sobre as provas objetivas.

Para o cargo de Auditor, a prova objetiva será composta por 200 questões distribuídas em 17 disciplinas. Também estão previstas duas questões discursivas!

Já para o cargo de Analista, o concurso Receita Federal contará com 140 questões, distribuídas em 11 disciplinas. Para os candidatos desta carreira também serão avaliados por meio de duas questões discursivas.

A equipe de professores do Direção Concursos realizou uma análise das possíveis matérias que podem ser cobradas no edital de Auditor e de Analista! Confira!

Resumo