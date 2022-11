Concurso SEE AC: último edital foi publicado em 2018; confira

O concurso SEE AC é uma ótima oportunidade para ingressar na carreira de educação. Por isso a equipe imparável do Gran Cursos Online preparou um conteúdo sobre como foi o último edital de concurso público da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre.

Saiba todos os detalhes do concurso SEE AC navegando no índice abaixo:

Concurso SEE AC: situação atual

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre publicou edital de concurso público pela última vez em 2018. Foram ofertadas vagas de nível superior para a carreira de educação.

De acordo com a SEE AC, o certame está válido até 1° de abril de 2023.

Concurso SEE AC: remuneração

Entenda a tabela de vencimento dos profissionais do ensino público estadual conforme dados da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre:

Professor PE3 30 horas e especialista em educação nível 1.

Referência Clase I Classe II Classe II Classe IV Superior Especialização Mestrado Doutorado J 3.504,60 3.767,45 4.030,29 4.205,52 I 3.354,10 3.605,65 3.857,21 4.024,92 H 3.203,59 3.443,86 3.684,13 3.844,31 G 3.053,09 3.282,07 3.511,05 3.663,71 F 2.902,58 3.120,28 3.337,97 3.483,10 E 2.752,08 2.958,49 3.164,89 3.302,50 D 2.601,58 2.796,69 2.991,81 3.121,89 C 2.451,07 2.634,90 2.818,73 2.941,29 B 2.300,57 2.473,11 2.645,65 2.760,68 A 2.150,06 2.311,32 2.472,57 2.580,07

Professor P2 30 horas e especialista em educação nível 2.

Referência Clase I Classe II Classe II Classe IV Superior Especialização Mestrado Doutorado J 4.956,10 5.327,81 5.699,52 5.947,32 I 4.743,26 5.099,01 5.454,75 5.691,92 H 4.530,43 4.870,21 5.209,99 5.436,51 G 4.317,59 4.641,41 4.965,22 5.181,10 F 4.104,75 4.412,60 4.720,46 4.925,70 E 3.891,91 4.183,80 4.475,70 4.670,29 D 3.679,07 3.955,00 4.230,93 4.414,88 C 3.466,23 3.726,20 3.986,17 4.159,48 B 3.253,39 3.497,40 3.741,40 3.904,07 A 3.040,55 3.268,60 3.496,64 3.648,66

Último concurso SEE AC

Em 2018 a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre publicou edital de concurso público no qual ofertou vagas de cadastro de reserva para o cargo de professor. Na ocasião o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. Veja a distribuição das vagas:

Cargos Concurso SEE AC: requisitos Remuneração Professor de Artes nível superior em artes visuais R$ 2.402,68 Professor de Artes Cênicas nível superior em artes cênicas/teatro R$ 2.402,68 Professor de Música nível superior em música R$ 2.402,68 Professor de Biologia nível superior em biologia R$ 2.402,68 Professor de Ciências nível superior em ciências biológicas R$ 2.402,68 Professor de Educação Física nível superior em educação física R$ 2.402,68 Professor de Filosofia nível superior em filosofia R$ 2.402,68 Professor de Física nível superior em física R$ 2.402,68 Professor de Geografia nível superior em geografia R$ 2.402,68 Professor de História nível superior em história R$ 2.402,68 Professor de Espanhol nível superior em língua espanhola R$ 2.402,68 Professor de Inglês nível superior em língua inglesa R$ 2.402,68 Professor de Matemática nível superior em matemática R$ 2.402,68 Professor de Química nível superior em química R$ 2.402,68

Quais foram as etapas do concurso SEE AC?

Prova objetiva: caráter classificatório e eliminatório; Prova discursiva: caráter classificatório e eliminatório; Prova de títulos: caráter classificatório.

Veja as disciplinas que foram cobradas na prova objetiva:

Concurso SEE AC: disciplinas Número de questões Legislação básica da educação 8 Língua portuguesa 10 Temas educacionais e pedagógicos 18 História e geografia do Acre 4 Conhecimentos na área de formação 40

Quais títulos foram aceitos no concurso SEE AC?

De acordo com o edital, o concurso público da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre aceitou 3 títulos. Entenda quais foram:

Títulos Valor Doutorado 5 pontos Mestrado 3,5 pontos Pós-graduação lato sensu em nível de especialização 1,5 ponto

Concurso SEE AC: distribuição das vagas por município

De acordo com o edital, os candidatos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre foram alocados nos seguintes municípios:

Acrelândia;

Assis Brasil;

Brasiléia;

Bujari;

Capixaba;

Cruzeiro do Sul;

Epitaciolândia;

Feijó;

Jordão;

Mâncio Lima;

Manoel Urbano;

Marechal Thaumaturgo;

Plácido de Castro;

Porto Acre;

Porto Walter;

Rio Branco;

Rodrigues Alves;

Santa Rosa do Purus;

Sena Madureira;

Senador Guiomard;

Tarauacá;

Xapuri.

Resumo do concurso SEE AC