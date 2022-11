Concurso Senado: prazo para recurso contra gabaritos é prorrogado

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso Senado, prorrogou o prazo para interposição de recursos contra o gabarito das provas objetivas. Agora, os candidatos podem enviar as contestações até às 11h30 de sábado, 12 de novembro.

A banca informou que teve problemas técnicos na página para envio dos recursos, mas já foram solucionados. Porém, a FGV faz o seguinte alerta:

“Todos os candidatos que interpuseram recursos deverão acessar a página e confirmar se os respectivos recursos estão disponíveis para visualização. Caso contrário, deverão repetir o procedimento de interposição no período mencionado acima (12 de novembro”, consta em comunicado publicado pela banca.

Os gabaritos oficiais das provas objetivas foram divulgados na última terça-feira, 8. As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 6 nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal.

No mesmo dia, foram realizadas as provas discursivas para técnico (policial legislativo) e analista legislativo.

Os candidatos tiveram que responder a questões de conhecimentos gerais e específicos, conforme o cargo. Veja a seguir os conteúdos que foram cobrados na parte objetiva:

Técnico legislativo (policial legislativo)

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Analista Legislativo

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Conhecimentos na área de atuação

Consultor Legislativo

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Processo Legislativo Constitucional

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Conhecimentos na área de atuação

Advogado

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Direito Constitucional

Processo Legislativo Constitucional

Direito Administrativo – Geral

Direito Administrativo – Licitações e Contratos

Direito Administrativo – Legislação de Pessoal Civil

Direito Civil e Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e da Seguridade Social

Direito Eleitoral

Direito Financeiro e Tributário

Direito Internacional Público e Privado

Direito Digital

Legislação Complementar

Qual será o critério de aprovação nas provas?

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) Obtiver nota inferior a 20 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Gerais;

b) Obtiver nota inferior a 30 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos.

Os não eliminados serão ordenados de acordo com a soma das notas das Provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos.

As provas discursivas para consultor legislativo e advogado serão em 27 de novembro, em dois turnos, com duração de quatro horas cada, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

O concurso para o Senado Federal também terá as seguintes etapas por carreira:

► Técnico Legislativo (policial legislativo): exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social.

► Analista Legislativo: prova prática/taquigrafia (especialidade de Registro e Redação Parlamentar);

► Consultor Legislativo: prova de títulos.

► Advogado: prova de títulos.

Concurso Senado tem oferta superior a 1.000 vagas

A seleção tem oferta total de 1.002 vagas para ingresso no Senado Federal, sendo 22 para a contratação imediata e 980 para cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para nível superior.

Um dos grandes atrativos do concurso Senado é a remuneração. À princípio, os aprovados poderão ganhar até R$34 mil. Confira os detalhes sobre os cargos a seguir:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 7 imediatas e 173 para cadastro de reserva

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas : 12 imediatas (para seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações; Engenharia do Trabalho; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar) e 688 para cadastro de reserva.

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas : 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo – Direito do Trabalho e Direito Previdenciário) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades : as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas : 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

De acordo com a diretora geral do Senado, Ilana Trombka, as nomeações de aprovados devem ocorrer apenas no próximo ano. As datas serão variáveis, uma vez que cargos como policial legislativo exigem mais etapas, o que prolonga a finalização do concurso.

“Cada edital pode ter uma data de finalização. Nenhuma delas ainda este ano”, disse a diretora-geral, em entrevista à Agência Senado.

Ilana Trombka explicou que os aprovados no cadastro poderão ser convocados durante o prazo de validade da seleção (de dois anos, podendo chegar a quatro).

“As 22 vagas que estão lá nominadas são obrigatórias. Além dessas, outras dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer desses próximos quatro anos”.