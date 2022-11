Concurso Senado: prorrogado o prazo para interposição de recursos

O gabarito oficial preliminar do concurso Senado foi divulgado recentemente e, com isso, foi aberto o período de interposição de recursos. Entretanto, devido a intercorrências, o prazo foi prorrogado!

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, foram identificados problemas técnicos na página de interposição de recursos, os quais já foram solucionados nesta quinta-feira, 10 de novembro.

Diante disso, a banca informa que os candidatos interessados na interposição de recursos contra o gabarito da prova objetiva terão até às 11h30min do dia 12 de novembro de 2022.

É importante mencionar, ainda, que todos os candidatos que já interpuseram recursos deverão acessar a página oficial da banca e confirmar se os respectivos recursos estão disponíveis para visualização. Caso contrário, deverão repetir o procedimento de interposição do recurso no período mencionado acima.

Confira:

Panorama Concurso Senado

O certame oferta 22 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva nas seguintes áreas de especialidade:

Técnico Legislativo Policial Legislativo: 7 vagas imediatas + 173 CR;

Consultor Legislativo Assessoramento em Orçamento (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 19 vagas CR; Assessoramento Legislativo (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 81 CR;

Advogado : 1 vaga imediata + 19 CR;

: + 19 CR; Analista Legislativo Informática Legislativa Análise de Sistemas: 1 imediata + 59 CR Informática Legislativa Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata + 39 CR Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata + 19 CR Enfermagem: 1 imediata + 19 CR Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata + 9 CR Engenharia do Trabalho: 1 imediata + 4 CR Processo Legislativo: 1 imediata + 249 CR Administração: 2 imediatas + 248 CR Arquivologia: 1 imediata + 14 CR Assistência Social: 1 imediata + 9 CR Contabilidade: 1 imediata + 19 CR



Além da prova objetiva, os candidatos serão, ainda, avaliados pelas seguintes etapas:

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório (para os cargos de Advogado e Consultor Legislativo);

Exame de sanidade física e mental, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Exame psicotécnico, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo);

Sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório (para a especialidade de Policial Legislativo); e

Heteroidentificação e avaliação biopsicossocial (candidatos que se inscreverem nas vagas reservadas).

As provas objetivas foram aplicadas no dia 6 de novembro de 2022 e salário inicial pode chegar a até R$ 33.461,68, a depender do cargo pretendido.