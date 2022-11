Concurso TRT14 soma 15 mil inscritos para técnico e analista

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região, que abrangem os estados de Acre e Rondônia, contabilizou 15 mil inscritos no atual concurso TRT14. As provas ocorrerão em um mês.

A listagem de inscrições deferidas foi publicada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) , a banca organizadora. Segundo levantamento da Folha Dirigida, são exatos 15 mil inscritos que disputarão as vagas de técnico e analista.

Veja a relação por cargo:

Técnico judiciário – área administrativa: 8.041 inscritos;

8.041 inscritos; Técnico judiciário – Tecnologia da Informação (TI): 441 inscritos;

441 inscritos; Analista judiciário – área administrativa: 3.088 inscritos;

3.088 inscritos; Analista judiciário – área judiciária: 2.338 inscritos;

2.338 inscritos; Analista judiciário – Tecnologia da Informação (TI): 414 inscritos;

414 inscritos; Analista judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal: 678 inscritos.

O cargo de técnico da área administrativa foi o mais procurado, como visto acima. Quanto às regiões, são 11.350 inscritos para Porto Velho (RO) e 3.650 para Rio Branco (AC). Veja a lista completa de inscritos!

Concurso TRT14 terá provas em dezembro

Todos os candidatos com inscrição deferidas serão convocados para realizar as objetivas e discursivas, que estão marcadas para acontecer em 11 de dezembro. As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório.

Comum a todos os cargos, a prova objetiva contará com 60 questões, versando por disciplinas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com peso 1 e 12, respectivamente.

Já a prova discursivas varia conforme a carreira pretendida. As avaliações do técnicos e do analista da área administrativa será uma redação, enquanto que os demaisa realizarão um estudo de caso.

Edital TRT 14 tem oferta de vagas efetivas

Publicado em setembro deste ano, o edital do concurso TRT14 conta com oferta de uma vaga imediata mais formação de cadastro de reserva para cargos de técnico e analista judiciários.

A única vaga imediata é para técnico na área de TI. As demais serão para formar um cadastro, que poderá ser preenchido durante todo o prazo de validade, que será de dois anos, podendo chegar a quatro se for prorrogado.

Para concorrer ao técnico da área administrativa, basta ter o nível médio completo, enquanto que o técnico na especialidade Tecnologia da Informação requer nível médio na área.

No caso do analista, o da área administrativa requer nível superior em qualquer área, enquanto que os demais exigem curso específico em Direito nos dois primeiros e Tecnologia da Informação no último.