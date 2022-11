Confira como fica o atendimento na Fundhacre nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (23), informando sobre os atendimentos nos setores de exames e consultas do hospital nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2022, no Qatar.

Nesta quinta-feira (24), data da estreia brasileira na Copa, o expediente ocorrerá até as 12h; Na próxima segunda (28), ond eo jogo da Seleção Brasileira ocorre às 11 horas da manhã, não haverá expediente na unidade hospitalar

Jpa no dia 2 de dezembro, o expediente será corrido até as 12h.

A unidade esclarece, ainda, que todos os pacientes que estão marcados para esses dias já estão sendo devidamente reagendados e comunicados da nova data do atendimento.