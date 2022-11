Confira os confrontos das oitavas de final da Champions League

Os clubes que ficaram ao lado direito da tabela farão a partida decisiva em casa por terem sido líderes de seus respectivos grupos. Confira os duelos:

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique

