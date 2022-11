Confira programação da Igreja Católica para o Dia de Finados em Sena Madureira

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, divulgou nesta terça-feira (1º), a programação do Dia de finados que engloba a celebração de missas em locais distintos da cidade.

De acordo com o frei Moisés, pároco do município, as celebrações ocorrerão nos cemitérios: Recanto da saudade (Segundo Distrito), Cemitério do 40 (Estrada Florentino) e São João Batista (Avenida Avelino Chaves). “Em 21 de novembro recordamos o dia de finados. Ao recordar os nossos entes queridos, recordamos também a nossa esperança que é a esperança do Cristo ressuscitado. Como de costume, teremos as nossas celebrações. Convidamos a todos para que possam participar conosco dessas santas missas e assim podermos também recordar os nossos entes queridos”, destacou.

Ao longo desta semana, a Semsur providenciou a limpeza nos cemitérios com a meta de garantir um ambiente melhor para os visitantes. A expectativa é de que muitas pessoas compareçam amanhã nos cemitérios assim como ocorreu em anos anteriores.

Confira a programação:

8:30 horas: Missa no cemitério Recanto da saudade (Segundo Distrito

9 horas: Missa no Cemitério do 40 (Estrada do Florentino)

17 horas: Missa no Cemitério São João Batista