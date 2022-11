Confira quais os pontos disponíveis para vacinação contra Covid nesta quarta

Em Rio Branco, a vacinação contra a Covid-19 segue disponível nesta quarta-feira (16), na Policlínica Barral y Barral e em mais 11 postos.

As equipes de saúde vacinarão a população entre as 8h e 16h.

Confira os pontos de vacinação disponíveis:

Urap Eduardo Asmar

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Vila Ivonete

Urap Hidalgo de Lima

Urap Ary Rodrigues

Urap Bacurau

Urap Cláudia Vitorino

Policlínica Barral y Barral

Uraps Valdeiza Valdez

Urap Roney Meireles

Pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças e adolescentes menores de 18 anos na hora da imunização.

Para completar o programa vacinal, todos devem ir a uma das unidades citadas acima, portando documento oficial com foto e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). É importante observar o intervalo entre as doses, que é de 4 meses ou mais para a dose de reforço, e de dois meses ou mais entre a primeira e segunda dose do imunizante Pfizer.

Vacinação no Acre

No painel de monitoramento de doses aplicadas, atualizado pela Secretaria de Saúde do Acre, até 10 de outubro (última data de atualização), foram aplicadas 1.625.531 doses, tendo assim imunizadas 577.937 pessoas. Deste total, 678.966 são de primeira dose; 564.406 de segunda dose; 13.531 de dose única, mais 22.818 de doses adicionais. Além disso, registra 273.260 aplicações de primeiro reforço e mais 70.675 de segundo reforço.