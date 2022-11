Confira quais são os 30 nomes mais bonitos do mundo, segundo a ciência

- Publicidade-

Embora a pesquisa sugira que alguns nomes de bebês soam mais bonitos do que outros, existem outros fatores que influenciam o quão bom um nome soa, incluindo influências culturais, gênero e histórico familiar.

O som dos nomes mais bonitos do mundo

Em suma, o nome de menino que soa mais bonito nos EUA é Matthew (ou Mateus em português), enquanto Zayn foi escolhido para o Reino Unido. Além disso, a pesquisa também descobriu que os nomes que começavam com a letra ‘E’ eram mais agradáveis ​​aos ouvidos como Ellie, Emily, Evelyn, Eva e Elena.

O nome feminino mais bonito nos EUA e no Reino Unido é Sophia, mas ambas as nações também gostam dos sons de Ivy, Violet, Ella e Amelia.

Do outro lado do Atlântico, os nomes dos homens da realeza foram considerados os mais bonitos, com Louie, William e George classificando-se entre os dez primeiros, nas posições quatro, cinco e sete, respectivamente. Harry também é outro nome masculino de som mais bonito do Reino Unido.

Para as meninas, os nomes que terminam com o som ‘e’ como Zoe e Rosie são alguns dos mais bonitos.

Leia mais em Concursos no Brasil.