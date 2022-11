Conheça todos os detalhes da bola mais tecnológica das Copas

Até hoje, foram 21 Copas e 21 bolas. No Catar, a fornecedora oficial chega com novidades que prometem mudar a dinâmica do jogo dentro e fora de campo. Veloz, sensível ao toque e conectada, a “Al Rihla” promete diminuir a demora do VAR que causa minutos de apreensão no torcedor.

AL RIHLA

O nome da bola significa “A jornada” em árabe. O termo também tem uma ligação com relatos e histórias de viagens, o que na cultura islâmica significa a “busca por conhecimento”. De fato, a Al Rihla incorporou esta ideia e traz ainda mais significados. Sua pintura, por exemplo, foi inspirada na arquitetura e na bandeira do Catar. A ideia é proporcionar uma sensação de velocidade.

Os gomos da bola foram inspirados em embarcações enraizadas na cultura da região. Com 350km de costa, a pesca e o transporte de mercadorias foram as principais atividades econômicas do Catar antes do petróleo e do gás.

PAINÉIS A bola com 32 placas costuradas, usada desde 1970, teve sua última Copa em 2002. Desde então, a Adidas vinha diminuindo o número de painéis. A Brazuca (Brasil 2014) e a Telstar18 (Rússia 2018) tinham seis partes iguais, mas a Al Rihla quebrou essa sequência e trouxe 20 gomos.