ContilNet e SansFilmes farão transmissão ao vivo do Encontro de Divas

Neste domingo (20), acontece o Encontro de Divas, evento realizado pelas influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia, que reúne 500 mulheres na Maison Borges Eventos. Além das seguidoras do @euvinodivando, quem também vai marcar presença é o ContilNet e SansFilmes com transmissão ao vivo do evento.

O evento, que inicia às 16h, já está com 100% dos ingressos vendidos e dentre os mais de 46 mil seguidores na página do Instagram, 500 ‘divas’ estarão presentes. Os seguidores que não poderão estar presentes, o ContilNet e SansFilmes farão a transmissão através do YouTube, Facebook e Instagram.

Com início às 17h, a transmissão ao vivo mostra todos os detalhes do evento, desde os participantes, o desfile e um bate-papo com as anfitriãs Maykeline Maia e Elita Maia, amigas e cunhadas que mediam o @euvinodivando.

Além dos lojistas presentes, haverá espaços instagramáveis, desfiles e mais de 100 prêmios para sorteio, incluindo um iPhone 13, da loja Kauanny Cell. Dentre as marcas, a Fiat Comauto estará presente expondo o FastBack, o último lançamento, além da VLG, Jorge Cosméticos, Exuberance Semi Jóias, Luz da Lua, grupo Casa da Sogra, Maxiline Brasil, Amora Lingerie e entre outros.