COP27: Brasil pode ser primeiro a zerar emissões, dizem pesquisadores

A liberação de poluidores está associada principalmente ao desmatamento, ao fogo associado a essa ação e às atividades agropecuárias.

“Se eliminarmos as emissões por uso da terra, dá uma redução de 77% nas emissões brasileiras em relação a 2005. Se considerarmos a variação de carbono no solo por manejo de pastagem, podemos tirar mais 230 milhões de toneladas que são absorvidas nos solos agrícolas”, explica o coordenador geral do MapBiomas, Tasso Azevedo, no painel “Uso da terra no Brasil: vilão, vítima ou herói da crise climática?”, que aconteceu nesta segunda-feira (14/11) no Brazil Hub