Copa do Mundo: quais serão os possíveis shows de abertura?

A Copa do Mundo do Catar se aproxima e vários nomes já figuram como prováveis protagonistas do show de abertura do maior evento do futebol mundial, que iniciará no próximo dia 20.

De acordo com a imprensa nacional, os shows de abertura da Copa ficará por conta da cantora Shakira e do grupo Black Eyed Peas.

A cantora colombiana Shakira | Foto: Reprodução | Instagram | @shakira / The Music Journal

Contudo, a FIFA, entidade que organizará a competição no Catar, não fez um anúncio oficial do lineup.

Outro nome bastante cotado é da boyband coreana BTS, um dos grandes fenômenos da música pop neste século. A estrela britânica Dua Lipa também pode ser uma das artistas escolhidas para a cerimônia.

Shakira e Black Eyed Peas já se apresentaram para uma cerimônia da Copa do Mundo: foi em 2010 na África do Sul.