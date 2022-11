Copa: europeus não usarão faixa contra preconceito por medo de sanções

A utilização da braçadeira tem dado o que falar nos últimos dias. Harry Kane, atacante da Inglaterra, seria o primeiro a utilizar a faixa One Love, em sua estreia contra o Irã nesta segunda. Depois da partida, as federações iriam tomar suas decisões sobre continuar ou não utilizando o item, dependendo da forma como a Fifa reagiria com os ingleses.

Entretanto, as seleções mudaram de ideia antes do jogo, uma vez que o assunto causou nos bastidores.

“Estamos muito frustrados com a decisão da Fifa, que acreditamos que é sem precedentes. Escrevemos para a Fifa em setembro informando nosso desejo de vestir a braçadeira One Love para apoiar ativamente a inclusão no futebol, e não tivemos resposta. Nossos jogadores e treinadores estão desapontados. Eles são fortes apoiadores da inclusão e irão mostrar seu apoio de outras formas”, afirmaram na nota.

O regulamento da Copa do Mundo coloca a faixa de capitão dentro do equipamento fornecido pela Fifa aos times. Além disso, as regras definem que nenhum item do uniforme ou equipamento contenha mensagens políticas ou religiosas. O descumprimento dessas normas pode acarretar em multas ou punições desportivas, como cartão amarelo.