Copa: Governo do Catar proíbe venda de álcool no entorno dos estádios

Nesta sexta-feira (18/11), a dois dias da abertura da Copa do Mundo do Catar, o governo local anunciou a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos perímetros dos estádios.

Inicialmente o acordo liberava a venda no entorno dos oito estádios da competição, no entanto, o governo Catari voltou atrás na decisão. Nas tendas de venda de bebidas, só serão comercializadas cerveja sem álcool, de acordo com o The New York Times.

A decisão do governo nas vésperas do inicio do Mundial desagradou a Fifa e os patrocinadores, em especial a Budweiser, que é a fornecedora oficial de cervejas da competição. A entidade se pronunciou sobre a decisão.

“Depois de discussões entre as autoridades locais e a Fifa, foi decidido que a venda de bebidas alcoólicas será restrita à Fifa Fan Festival e a outros lugares licenciados destinados aos fãs, retirando os pontos de venda de cerveja do perímetro dos estádios da Copa do Mundo de 2022. Não haverá impacto na venda de Bud Zero, que vai continuar disponível em todos os estádios do Qatar”, disse o comunicado da Fifa.

“As autoridades do país sede e a Fifa vão continuar garantindo que os estádios e o seu entorno tenham uma área divertida, respeitosa e prazerosa para todos os torcedores. A organização do torneio aprecia a compreensão da InBev e o suporte contínuo ao nosso objetivo de atender a todos durante a Copa de 2022”, completou.

Vale lembrar que a decisão, que partiu diretamente da família real qatari, se deu devido os costumes do país, onde é proibido o consume de álcool. Algumas normas, incluindo a do álcool, foram flexibilizadas para o Mundial, porém, a nova decisão só permite o consumo em bares e hotéis licenciados.