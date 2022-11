Copa Master: quartas de final começam nesta quinta-feira; veja confrontos

Os jogos de abertura das quartas de final seriam disputados na última segunda-feira (14), mas foram remarcados pelo Departamento de Esportes do Acre para readequar a tabela com as partidas da Copa Master 50+..

Cruzeiro Tangará e Xapuri Master chegaram às quartas de final após baterem Humaitá Master e Vila Acre nas oitavas de final, respectivamente. O Tricolor Anos 80 passou pelo Grêmio Calafate e o Apolônio Sales despachou o Amigos do 4º Bis.

Os outros dois confrontos Sena Master x Esperança Master e Amigos da Baixada x Diponta, que seriam nessa terça-feira (15), passaram para sexta-feira (18).