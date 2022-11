“Aliado não cria constrangimento”, diz Marina após ser cotada para ministério

Em entrevista à CNN, nesta quinta-feira (10), a acreana Marina Silva falou sobre a possibilidade de ser indicada para o Ministério do Meio Ambiente.

Mais cedo, o ContilNet repercutiu uma reportagem do Jornal O Globo onde cogita-se que o nome de Marina, dado certo por alguns, ainda não teria sido definido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tudo o que um aliado não deve fazer é criar constrangimento para o presidente [eleito]..Para que ele se sinta à vontade para escolher sua equipe de acordo com o que acha mais adequado com os objetivos que ele traçou nas diferentes agendas, como desenvolvimento, economia, saúde, educação e meio ambiente”, disse Marina.

Sobre o Meio Ambiente, a acreana que já ficou à frente da pasta no primeiro Governo Lula, “essa é uma agenda estratégica para o Brasil e para o mundo na qual o Brasil já mostrou que sabe o que fazer, como fazer e mostrou resultados”.

A declaração à CNN foi feita durante sua passagem pela COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Marina integra a comitiva de Lula no evento e a expectativa é que ela seja anunciada ministra na próxima semana, ainda no evento.