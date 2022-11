Covid: Sesacre anuncia obrigatoriedade do uso de máscaras e reforça vacinação

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou na manhã desta segunda-feira (21), novas recomendações e medidas para conter o avanço da Covid-19. Nas últimas semanas, o número de novos casos aumentou no Estado, chegando a registar mais de 100 casos em 24 horas.

O anúncio foi feito pelo coordenador da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Edvan Meneses, na sede da Sesacre em Rio Branco. Segundo o coordenador, a medida que a Sesacre vai tomar para frear a cadeia de transmissão da doença é a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades hospitalares.

“Estamos passando por uma quinta onda. A gente chama de nova onde, pois tem um número elevado de casos de contaminação, logo, é normal que a gente faça um plano para frear esse acréscimo. O objetivo é quebrar a cadeia de transmissão. A partir do momento que tem um caso positivo, é preciso organizar as atividades, os pontos de atenção para atender esse público. Isso se refere, por exemplo, ao reforço do número de leitos para caso de internação”, explica o coordenador.

Outras recomendações estão relacionadas à vacinação da população, além da testagem em massa. “Se você tem sinais e sintomas gripais, como coriza, febre e dor de cabeça, você precisa buscar uma unidade básica de saúde próxima da sua casa. A partir do momento que alguns casos tenham se agravado, a porta de entrada são as UPAs, que vão receber esse paciente de média intensidade. A partir da Upa é que esse paciente pode ir para unidade de alta complexidade, que seria um leito de UTI ou leito de enfermaria tão especialidade que a gente já reconhece eles como alta complexidade”, acrescenta Edvan.

Além disso, o coordenador da RUE também contou que o Ministério da Saúde deve enviar novos testes para testagem em massa da população.