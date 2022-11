Criança de 6 anos é estuprada, filma crime, e tio-avô é preso no Piauí

Um homem foi preso em flagrante após estuprar a sobrinha-neta de 6 anos, em Campo Maior, no Piauí, neste domingo, 20. De acordo com as autoridades, a vítima filmou o crime e mostrou para a mãe, que fez a denúncia à Polícia Militar.

O suspeito é de Teresina, mas passava alguns dias na casa da família da vítima. O crime teria ocorrido no período em que ele se hospedava em Campo Maior. Após tomar conhecimento do estupro, a mãe informou à PM, que foi até o local e o prendeu, conduzindo o homem até a Delegacia Regional da cidade.

- Publicidade-

Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante, pois havia “robustos elementos probatórios”. Ele passou por audiência de custódia, na qual a prisão foi convertida em preventiva.

O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária de Campo Maior, onde está à disposição da Justiça. Ainda segundo as autoridades, a investigação prossegue para conclusão do inquérito policial, que será encaminhado para o Poder Judiciário.

Leia mais em Terra.