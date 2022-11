Criança de 7 anos é enforcada por PM após manifestar apoio a Lula

A TV Integração conversou com a mãe da criança, que preferiu não ser identificada. Ela disse que foi buscar o menino na casa do pai dele e, ao perceber os hematomas no pescoço da criança, questionou o que tinha acontecido.

“Ele [a criança] alegou que tinha ido na padaria buscar um lanche e tinha um policial aposentado que ‘brincando’ enforcou ele, deixando ele sem ar, até quase desmaiar. O pai dele viu, foi lá e falou: não faz isso, você está machucando o menino”, contou a mulher.