Curso de Direito da Ufac é considerado o melhor da Região Norte e o 5º do país

O curso de direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), o mais antigo da instituição, recebeu o prêmio de melhor curso da Região Norte. Além disso, ficou em 5º lugar dentre os 1.700 cursos de direito de todo o Brasil. O prêmio foi dado com base nos resultados do Índice Aguillar Education (IAE) 2022.

Para a premiação, foi necessário dois critérios de avaliação, sendo eles a média dos últimos treze Exames Unificados da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em que o curso de direito obteve um alto índice de aprovação, assim como as duas últimas avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), com conceito máximo no Ministério da Educação (MEC).

A OAB emitiu uma nota parabenizando os docentes e alunos do curso de direito da Ufac pelo esforço e dedicação.

Enade

O Enade é uma prova que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos dos cursos, além das habilidades e desenvolvimento de competências. A prova é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2004.