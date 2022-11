Dança das cadeiras: Gladson finaliza semana com mudanças no Governo

O governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas), realizou mudanças com 5 exonerações e 5 nomeações, publicadas na edição desta sexta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A maioria das mudanças são na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo e apenas uma delas é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.

Confira as mudanças

Exonerações:

Exonerar LEMUEL DA SILVA LIMA do Cargo em Comissão, referência CEC-3, da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET.

Exonerar JUSSARA HERCULANO DA SILVA do Cargo em Comissão, referência CEC-3, da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET.

Exonerar a servidora KARITA DE LIMA CARDOSO do Cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula n° 9214747-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar PAULO SÉRGIO TEIXEIRA do Cargo em Comissão, referência CEC-6, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.

Exonerar MANOELA CAROLINA DA SILVA E SILVA do Cargo em Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, nomeada através do Decreto nº 2.361, de 26 de setembro de 2022.

Nomeações:

Nomear TCHAILA COSTA DA SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET.

Nomear FLORIANE ROCHA DA SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET.

Nomear CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEITE SAAB para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.

Nomear ISADORA DE SENA SANTIAGO BARBOSA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.

Nomear MANOELA CAROLINA DA SILVA E SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP.