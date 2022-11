Danilo Silva conquista mais uma medalha nos Jogos Escolares

O aluno/atleta Danilo Silva Araújo Gomes, 14, do Colégio Tiradentes (Militar) conquistou na manhã desta quinta, 10, no Rio de Janeiro, a sua segunda medalha na Série Ouro da fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s). O garoto acreano foi prata na prova por pontuação.

“A corrente da bicicleta do Danilo caiu e isso impediu a conquista do ouro. Essa segunda medalha é mais um grande resultado”, declarou o técnico Welisson Hespanhol.

Fecha a participação

Danilo Silva fecha a participação nos Jogos Escolares nesta sexta, 11, na prova de Circuito, a partir das 8 horas (hora Acre).

“Temos uma grande chance de conquistar mais uma medalha. O Danilo vai muito forte nessa prova”, comentou Hespanhol.

Time Pinto

Danilo Silva disputa as competições da Federação Acreana de Ciclismo (FAC) pelo Time Pinto. Ele é treinado pelo pai Daniel Vaz e realiza os trabalhos de preparação com os atletas mais experientes da equipe.

