Datena admite perda de R$ 60 milhões após saída polêmica da Record

Durante o Brasil Urgente desta quinta-feira (10), José Luiz Datena fez uma confissão em conversa com Catia Fonseca. Logo no início do programa da Band, o apresentador contou que perdeu cerca de R$ 60 milhões após a saída conturbada da Record em 2011.

O comunicador tocou no assunto e disse que assinou um papel que não devia na Band e partiu para a concorrente sem a ideia de que voltaria pouco mais de um mês. Datena confessou que tinha a mais absoluta certeza que permaneceria na Record por quatro anos.

Sua saída da Band provocou uma multa de R$ 5 milhões, mas ao invés disso, o rompimento repentino da Record, após 40 dias, tirou do bolso R$ 60 milhões. “Eu sou perito em perder grana, tanto que administrava todo meu dinheiro”, expôs.

A lembrança veio por conta da discussão do momento: dinheiro. O apresentador revelou para Catia sua dificuldade em lidar com o próprio patrimônio. “Dificilmente o artista que ganha muito sabe administrar a grana”, apostou.

Datena diz que não se importa com dinheiro

Um dos maiores salários da Band, José Luiz Datena expressou sua total tranquilidade com o dinheiro nos últimos anos. O motivo? O jornalista disse que a melhor parte da sua vida foi quando não tinha grana.

A estrela das tardes da TV ainda frisou que ficou cansado de cuidar do próprio dinheiro e que nunca foi de se preocupar de forma exagerada com as finanças. O famoso ressaltou que não está mal de vida e que poderia se aposentar neste momento.

Confira: