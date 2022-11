De Férias com o Ex: MC Mirella causa em festa e cenas chocam; VÍDEO

A MTV divulgou o teaser do episódio do De Férias com o Ex Brasil que vai ao ar nesta terça-feira (29/11). O vídeo, que mostra MC Mirella protagonizando algumas cenas quentes e curtindo a festa sem qualquer pudor, começou a viralizar nas redes sociais.

No começo do vídeo, a funkeira aparece dizendo que os participantes vão continuar a festa, que teve circo como tema, dentro do quarto. Ao chegar no cômodo, a participante começou a dançar e performar só de biquíni, enquanto o influenciador Lucas Albert fingia que a filmava.

Ela chegou a beijar uma das participantes do reality e a praticar gestos obscenos com outras, como a influenciadora Marina Gregory. “Essa festa do circo foi realmente um circo. A gente armou o circo de verdade aqui”, disse MC Mirella.

A ex-BBB Lumena Aleluia tirou o biquíni e mostrou os seios após um pedido de Mirella: “Lumena, mostra o peitinho”, pediu a cantora.

O teaser, publicado nas redes sociais da MTV e da Paramount+, onde o programa é exibido, dividiu a opinião dos seguidores. “Tem que aproveitar mesmo. Se eu estivesse no lugar delas faria igual. O programa é para isso”, comentou uma internauta. “Um prostíbulo ao vivo. Nada além disso”, disse outra.

Confira o vídeo: