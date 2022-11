Dedé Santana vira morador de rua, sofre reviravolta e relato impressiona: “Na miséria”

Dedé Santana, um dos maiores nomes da comédia no Brasil, recentemente recordou toda a sua trajetória de ascensão. Em suma, o ator ficou conhecido após passar pelo programa Os Trapalhões, na Globo. Ao lado de Didi, colega que já foi exposto por Dedé, o comediante adquiriu fama e sucesso, mas antes disso, passou por algumas dificuldades inimagináveis pelo público.

Em uma entrevista a um podcast, o comediante abriu o seu coração ao revelar os perrengues que passou no decorrer de sua carreira. Em resumo, assim que chegou ao Rio de Janeiro, em 1960, ele passou por situações muito difíceis.

Com pouco dinheiro, levou pouco tempo para o artista se ver no olho da rua. No relento da praia e sem ter onde dormir, ele compartilhou o que precisou fazer para sobreviver, dormindo durante o dia e ficando acordado à noite por medo dos riscos contra a sua vida.

Na entrevista, ele compartilhou que, apesar de estar dormindo no relento, encontrou quem o estendesse a mão. Ajudando um funcionário do teatro com a limpeza, Dedé conseguiu uma vaga no teatro e alavancou sua carreira.

Dedé Santana relata momentos de dificuldade no início da carreira

Dedé Santana. (Foto: Reprodução/YouTube)

“Eu achei que estava com muito dinheiro, mas a grana acabou. Aí comecei a dormir na praia, tomava cafezinho e tal. Aí fiz amizade com um cara que fazia a limpeza no teatro e ali eu contei minha história. Eu comecei a ajudar ele e ele dividia a comida comigo. Foi quando eu pedi para dormir no teatro”, contou Dedé.

“Depois, ele foi me apresentar ao pessoal e comecei a entregar café, virei o office boy. Um dia faltou o ator principal e eu disse que eu fazia aquele papel… Aí eu não parei mais, mas foi difícil. Eu estava passando fome. Estava tomando café com pão sem manteiga”, relatou.