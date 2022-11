Deolane diz que cogitou agredir peoa e revela o que a fez mudar de ideia

Deolane Bezerra causou polêmica com ameaças a peoas em A Fazenda 2022, no final de semana, e surpreendeu com uma confissão. Nesta segunda-feira (21), a advogada revelou para aliadas que quase foi expulsa na dinâmica do domingo (20).

Ela declarou que, por causa do bate-boca com Kerline, chegou a cogitar agredir a rival. “Nossa, se eu dou nela, ela desmaia. Juro por Deus que deu vontade de grudar nela assim e descer até o chão”, disparou Deolane.

A advogada, sem papas na língua, então, disse que só não fez isso porque lembrou que poderia ser expulsa: “Eu lembrei que não podia. Juro por Deus, ontem foi o dia mais perto que eu cheguei de bater. Eu tava com ódio dela mentindo”.

A viúva de MC Kevin ainda simulou estar pegando no cabelo da ex-BBB. Bia Miranda, que escutava a conversa, comentou que ficou com medo de uma atitude impulsiva dela.