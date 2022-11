Descontos na energia elétrica: Black Friday chega às contas de luz

O mês de novembro é marcado pela Black Friday, evento realizado nos Estados Unidos no qual milhares de empresas realizam promoções e oferecem descontos em seus produtos. Há pouco mais de uma década, a data também começou a ganhar força no Brasil, e hoje já faz parte do calendário dos brasileiros.

Por aqui, o evento ganhou características especiais, apesar de manter boa parte da tradicional norte-americana. Além depreços especiais no comércio, até as distribuidoras de energia elétrica entram na dança e começaram a anunciar ofertas.

Empresas de pelo menos 14 estados brasileiros já informaram que terão condições especiais de Black Friday neste mês. Além de descontos que variam entre 30% e 90% do valor da tarifa, o consumidor poderá pagar suas dívidas em até 24 vezes.

Energisa e Light

Presente em mais de 800 municípios do país, a Energisa terá promoções personalizadas de acordo com o perfil do consumidor. Em alguns casos, será possível obter desconto de até 50%, além de taxas de juros zeradas e até 24 meses para pagar débitos pendentes. Todas as informações estão no aplicativo Energisa ON.

A Light, companhia que fornece energia elétrica para boa parte do estado do Rio de Janeiro, também confirmou presença na campanha. As condições podem ser consultadas no portal da empresa, onde é possível negociar descontos de até 90% é totalmente online.

Enel

Outra distribuidora de energia que terá condições exclusivas de Black Friday neste ano é a Enel, que atua na cidade de São Paulo e em diversos outros estados do país. Na capital paulista, é possível obter até 30% de desconto nas negociações, disponíveis nas lojas físicas e nos canais telefônicos da empresa.