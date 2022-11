Dia de caos deixa Twitter mais perto do precipício, dizem analistas

É uma reviravolta impressionante não apenas para Musk, que comprou a empresa por US$ 44 bilhões, mas também para uma plataforma usada por algumas das pessoas mais poderosas do planeta, incluindo líderes mundiais, CEOs e o Papa.

O fim da interrupção não parecia estar à vista nesta sexta-feira (11). Em sua última reversão sobre o assunto, o Twitter disse que reintroduziria um selo cinza “Oficial” para contas selecionadas para ajudar a confirmar suas identidades.

A decisão veio depois que o Twitter foi forçado a se defender de uma onda de impostores de contas verificadas nesta semana, incluindo alguns se passando pelo ex-presidente Donald Trump, Nintendo e a empresa farmacêutica Eli Lilly, entre outros.

Essas contas foram o resultado da decisão de Musk de se apressar em oferecer uma marca de seleção azul a qualquer titular de conta disposto a pagar US $ 8 por mês, sem perguntas, enquanto ele corre para encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro com a plataforma.

Esse serviço de assinatura paga também foi suspenso nesta sexta-feira com pouco aviso, apenas dois dias após seu lançamento oficial, com a opção de menu para se inscrever no Twitter Blue desaparecendo repentinamente do aplicativo iOS do Twitter — o único lugar em que o complemento estava sendo oferecido. Não ficou imediatamente claro quando a empresa poderá restaurar a oferta.

O emblema cinza “Oficial” tornou-se uma ilustração da chicotada que usuários, funcionários e anunciantes experimentaram nos últimos dias.

Horas depois que os selos cinzas foram lançados na quarta-feira (9) como uma maneira de ajudar os usuários a diferenciar contas legítimas de celebridades e marcas de contas que apenas pagaram por uma marca de seleção azul, Musk twittou abruptamente que havia “matado” o recurso, forçando os subordinados a explicar a reversão.

“Atualmente, não estamos colocando um rótulo ‘oficial’ nas contas, mas estamos indo agressivamente atrás de falsificação de identidade e engano”, twittou a conta de suporte verificada do Twitter na noite de quarta-feira.

O próximo tweet da conta, um dia e nove horas depois, dizia exatamente o oposto: “Para combater a falsificação de identidade, adicionamos um rótulo ‘Oficial’ a algumas contas”.

O Twitter não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as mudanças no lançamento dos selos Twitter Blue ou “Oficial”.

O lançamento difícil do recurso de verificação paga atraiu críticas generalizadas de especialistas em desinformação, que alertaram que isso tornaria a identificação de informações confiáveis ​​muito mais difícil, principalmente no período crítico após as eleições de meio de mandato dos EUA.

Mesmo alguns dos colegas usuários de alta potência de Musk da plataforma tiveram um feedback difícil.

“@elonmusk, de um empreendedor para outro, para quando você estiver com seu chapéu de atendimento ao cliente. Passei muito tempo silenciando todas as contas de marca de seleção recém-compradas na tentativa de tornar minhas menções verificadas úteis novamente”, twittou o bilionário Mark Cuban.

“O ponto principal é que você tem uma decisão a tomar”, acrescentou Cuban . “Fique com o novo Twitter que democratiza todos os tweets por contas pagas e coloca o ônus em todos os usuários para fazer a curadoria por si mesmos. Ou traga de volta a curadoria do Twitter. Um torna o tempo e as informações do Twitter eficientes. O outro é horrível.”

Em um evento do Twitter Spaces realizado para anunciantes esta semana, Musk pediu às marcas que continuassem usando a plataforma, depois que um número crescente de empresas pausaram os anúncios, causando o que Musk descreveu anteriormente como uma “queda maciça na receita”.

No evento, Musk procurou parecer magnânimo ao aceitar a responsabilidade pelo desempenho da empresa.

“Se as coisas derem errado, a culpa é minha, porque a responsabilidade fica comigo”, disse ele a uma plateia de mais de 100 mil ouvintes.

Mas, em particular, os críticos de Musk descreveram o bilionário como desdenhoso da responsabilidade, mesmo diante do escrutínio da Federal Trade Commission, que alertou publicamente na quinta-feira, em uma rara declaração prospectiva, que está “acompanhando os desenvolvimentos recentes no Twitter com preocupação profunda.”

De acordo com uma mensagem interna do Slack postada por um funcionário do Twitter e visualizada pela CNN, Musk mostrou pouco medo dos reguladores da FTC supervisionando os vários acordos de consentimento juridicamente vinculativos da empresa, comprometendo-a a manter um programa robusto de segurança cibernética e a produzir relatórios escritos de impacto na privacidade antes do lançamento de quaisquer novos produtos ou serviços, um requisito que pode abranger o Twitter Blue.

A empresa já está enfrentando bilhões em multas em potencial da FTC por supostos erros de privacidade que datam de antes da propriedade de Musk.

Mas, o funcionário do Twitter alertou os colegas, o Twitter pode se ver ainda mais legalmente exposto após a renúncia repentina de vários altos executivos do Twitter encarregados de cumprir as obrigações da FTC da empresa, incluindo seu diretor de segurança da informação e diretor de privacidade.

Forçado a lidar com o risco iminente de supervisão da FTC, Musk supostamente adotou um tom conciliatório.

“O Twitter fará o que for preciso para aderir tanto à letra quanto ao espírito do decreto de consentimento da FTC”, escreveu Musk em um e-mail aos funcionários na noite de quinta-feira.

A única coisa que Musk afirma que está a seu favor no Twitter é o crescimento de usuários, à medida que mais pessoas se sintonizam para vê-lo se atrapalhar como dono da empresa.

“O uso do Twitter está em alta”, twittou Musk no início desta semana, antes de adicionar um tweet de acompanhamento : “Só espero que os servidores não derreta!”