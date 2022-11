Dia do Policial Federal é comemorado no Acre com exposição no Via Verde

No Dia Nacional Do Policial Federal, a Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre realiza neste sábado (5), uma exposição no Via Verde Shopping, em Rio Branco, sobre as atividades da instituição. Durante todo o dia, as viaturas ostensivas estarão em exposição, além de outros materiais.

Na parte da tarde, a partir das 16 horas, de acordo com a programação, serão expostos o material tático de combate utilizado pelos agentes, e às 17 horas haverá também simulação operacional na praça de alimentação do ambiente.

Às 18h, haverá a apresentação da banda de rock And Roll e da saxofonista Ana Joyce, também na praça de alimentação. A banda é formada por músicos que integram a Polícia Federal.