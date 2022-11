Dia dos finados: cruzeirenses lotam cemitérios em visitação a entes queridos

Na manhã desta quarta-feira (2), centenas de cruzeirenses lotaram os cemitérios da cidade em visitação a familiares e amigos que já partiram. Tradicionalmente, as pessoas levam velas e flores para prestarem homenagens àqueles que já morreram, sendo um costume também dos acreanos.

Uma das visitantes, que perdeu marido e filha, além de prestar homenagens, aproveitou para comercializar velas. Segundo ela, o falecido marido realizava aquele trabalho há mais de 30 anos, e a mesma escolheu dar continuidade. “Mesmo com o coração muito apertado estou aqui fazendo esse papel. Isso aqui tudo só lembra ele, porque se ele tivesse aqui, estaria gritando ‘olha a vela’. Infelizmente, papai do céu precisou deles”, explicou.

Mesmo no feriado, muitos cruzeirenses aproveitam a oportunidade para trabalhar, gerando uma renda extra com a data, é o caso de Antônio de Souza, que chegou ao cemitério às 4:30 da madrugada e vendeu mais de 12 caixas de velas somente no período da manhã. “Somos gratos a Deus por essas pessoas estarem vindo prestar suas homenagens”, pontuou.