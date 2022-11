Dia dos Finados: Igreja Católica fará missas e cerca de 60 mil pessoas são esperadas

Com a chegada do Dia dos Finados, a Diocese de Rio Branco divulgou a programação de missas nos cemitérios públicos nesta quarta-feira (2). A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas passem pelos quatro cemitérios municipais durante todo o dia. Somente no cemitério São João Batista, são aguardadas cerca de 40 mil pessoas.

A Prefeitura de Rio Branco também participou da preparação, com relação aos trabalhos de revitalização e limpeza, realizados pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que iniciou há mais de um mês e foram concluídos nesta segunda-feira (31), nos cemitérios São João Batista, Jardim da Saudade, São Francisco e Cruz Milagrosa.

No Dia dos Finados, os cemitérios públicos de Rio Branco estarão abertos de 7h às 17h. A Diocese de Rio Branco realiza missa em três deles: no Jardim da Saudade e no São João Batista, acontecem celebrações às 08h e às 16h, no Cemitério Cruz Milagrosa a missa ocorrerá às 8h.

Além disso, a Diocese realiza ainda missa no cemitério particular Morada da Paz, às 9h, e na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, às 19h.