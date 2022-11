Dicas para colocar as contas em dia para 2023

Novo ano chegando, com ele se espera a retomada da economia e, claro, muitas pessoas estão começando a reorganizar suas vidas e, claro, pretendem colocar as contas em dia.

Por mais que a pandemia tenha deixado suas marcas, inclusive, na economia, agora com ela sob controle, o que se espera é que o Brasil volte a crescer.

E ninguém quer começar um novo ano endividado, não é mesmo? Por isso, resolvemos mostrar aqui 5 dicas para você conseguir colocar as contas em dia em 2023.

Como colocar suas contas em dia

Primeiramente, é preciso se organizar, colocar todas as receitas e despesas em um papel, um hábito que deve ser alimentado, e que é fundamental para o controle financeiro.

Confira abaixo as principais dicas para colocar suas contas em dia!

Faça um diagnóstico financeiro

O primeiro passo é realizar um diagnóstico financeiro de seu orçamento, mapeando todas as movimentações, todas as entradas e saídas. É preciso saber qual a renda mensal, o volume de despesas, enfim, realizar um raio-x das finanças, com 4 passos fundamentais: analisar a renda; identificar o total de gastos; separar as despesas por categorias e avaliar como melhorar os números.

Evite fazer novas dívidas

Com algumas atitudes simples como, por exemplo, priorizar as compras à vista, é possível evitar novas dívidas. Outra coisa, principalmente nesse momento de crise, é fundamental priorizar somente o que for necessário. Ou seja, o que for supérfluo pode ser substituído ou até excluído das contas mensais.

Renegocie as dívidas já existentes

Se você possui dívidas, essa é a primeira coisa que precisa resolver para ter um bom controle financeiro, justamente, para que essas contas atrasadas não acabem gerando novos custos, devido aos juros cobrados. Por isso, a primeira coisa a fazer deve ser tentar renegociar ou parcelar a dívida.

Pesquise antes de comprar

Por mais que economizar seja necessário, principalmente, no caso de quem tem dívidas, existem gastos que são inevitáveis. Nesse caso, portanto, a dica é pesquisar, comparar preços e até se valer de sites de cupons de descontos, como cupoom.com.br, que permitem comprar os mais variados itens por valores bem atrativos, muitas vezes, com frete grátis ou descontos que podem chegar a 80%.

Outra dica é em relação aos supermercados, procure pesquisar antes de optar por um ou outro, e mais, nem sempre um estabelecimento que fica longe de casa, mesmo que tenha boas promoções, sairá realmente mais barato, pois é preciso considerar a gastos com gasolina e estacionamento, ou mesmo com o preço do transporte por aplicativo.

Tente guardar parte do salário todos os meses

Muitas pessoas se acostumam a trabalhar apenas para pagar as contas, gastando toda e qualquer reserva com itens que, muitas vezes, nem são tão necessários assim.

Por isso, uma dica é estipular um valor, e não precisa ser muito, justamente, para não ter desculpas para não juntar, mas é preciso criar o hábito de guardar parte do seu salário todo mês, ao menos 10% dele.

E é isso, embora os tempos sejam de crise, é preciso, ao menos, aprender a se organizar, colocar as contas em dia e não acabar criando dívidas. Com isso em mente, sem dúvida, fica bem mais fácil começar a guardar dinheiro, nem que seja uma pequena parte e, assim manter as contas mais equilibradas e sem muitas surpresas.