Diretor acreano revela ao ContilNet detalhes de estreia de ‘Noites Alienígenas’ no Acre; confira

Em conversa com a coluna Douglas Richer do site ContilNet, o diretor acreano Sérgio Carvalho revelou que já desenvolvendo novos projetos e também com exclusividade revelou negociações sobre a exibição do premiado filme ‘Noite Alienígenas’ no Acre.

“No momento estou em desenvolvimento de alguns projetos e vou aproveitar aqui pra dizer que a gente tá muito ansioso pra exibir o ‘Noites Alienígenas’ no Acre, em Rio Branco. A gente tá começando uma negociação aí com o cinema do shopping, para exibir com a mesma qualidade que a gente tem exibido nos festivais e mostra que ele tá circulando.”

O filme foi exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Nas redes, o diretor falou da noite especial ao lado do elenco. Confira:

“Que noite especial! A sessão de “Noites Alienígenas” na @mostrasp foi marcada por reencontros e muita emoção!

Foi lindo demais ver o filme no telão do Espaço Itaú, no coração de São Paulo, com a sala completamente cheia. Ainda, tivemos a honra de sermos abençoados com os rezos de Siriani Huni Kuin.

Obrigado a toda equipe da Mostra SP por oportunizar este momento!”