Diretora do Flamengo pede desculpas por fala xenofóbica sobre eleições

Após ter publicado em suas redes sociais uma fala xenofóbica contra os nordestinos reclamando do resultado das eleições presidenciais, Ângela Machado, diretora de responsabilidade social do Flamengo, recuou e pediu desculpas pelas palavras ofensivas.

Sergipana e casada com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, Ângela reconheceu que o post replicado na sua página tinha tom preconceituoso. “Não escrevi nenhuma dessas postagens que circularam. Mas, no calor da situação, compartilhei algumas mensagens e postagens e, entre elas, havia uma que citava de forma preconceituosa os meus conterrâneos nordestinos”, começou.

“Peço desculpas pelo meu erro, reconheço e respeito o processo democrático e o resultado das urnas. E torço para que o próximo governo tenha êxito pelo bem do nosso país, independente de qualquer ideologia. Peço desculpas também ao povo nordestino, aos sergipanos e a todos que, de alguma forma, feri com meus atos. E, inclusive minha família, com quem me desculpei diretamente”, concluiu.