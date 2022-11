Discurso de Lula na COP27 repercute na imprensa internacional

O discurso desta quarta-feira do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na COP27, a conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, repercutiu na imprensa internacional. Os veículos estrangeiros destacaram as promessas de mudança na postura do governo brasileiro quanto ao meio ambiente.

“Expectativas altas com Lula exuberante falando na Cúpula do Clima”, escreveu o jornal americano The New York Times, que afirmou ainda que o brasileiro “eletrizou o encontro”. O texto do jornal comparou ainda as promessas de Lula com a posição do atual governo de Jair Bolsonaro (PL) quanto ao meio ambiente: “Recentemente, ele derrotou Jair Bolsonaro, um homem que os ambientalistas brasileiros descrevem como um ‘pesadelo’ por presidir quatro anos de desmatamento desenfreado (…)”